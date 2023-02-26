Кровь и упыри в Смоленске: продолжение сериала «Вампиры средней полосы» выходит на ТНТ

6 марта на ТНТ состоится телепремьера второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». В продолжении жуткой и кровавой, но одновременно милой и душевной истории онлайн-кинотеатра START зрителей ожидает знакомство с новыми героями и обострение противостояния вампирского семейства с внешним миром.

В новом сезоне перед семьёй деда Славы встанут непростые задачи. Во-первых, появится новый Хранитель, ужиться с которым окажется не так-то просто. Во-вторых, в доме появится новый юный житель, который является свидетелем серии загадочных убийств. В-третьих, главная миссия вампиров никуда не делась: снова спасти Смоленск от сил зла, оставаясь при этом нераскрытыми.

К своим ролям во втором сезоне вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Также каст пополнят Анастасия Стежко («Полицейский с Рублевки», «Дылды»), которая сыграет следователя Аннушку, Ева Смирнова («ИП Пирогова», «Чебурашка») в роли девочки-свидетельницы Милы, и Лукерья Ильяшенко («Аванпост», «Happy End») в образе антагонистки Агаты.

«Новый сезон обязательно удивит многообразием персонажей и их раскрытием. В сериале появляются уральские вампиры с другими взглядами на жизнь, на их взаимоотношения с людьми. Жанрово это тоже интересный сезон: с одной стороны, много и комедии, с другой – драмы и детектива тоже было достаточно. Что касается меня, то мне пришлось сыграть героиню сейчас и за 30 лет до настоящих событий. Так что очень интересно посмотреть на её трансформацию», – говорит актриса Анастасия Стежко.

«В России нет актрисы, которая могла бы сыграть вампиры лучше, чем я. Простите, что так нескромно, но у меня просто лицо так скроено, атомы так сложились. Хотя бы ради этого уже стоит посмотреть новый сезон! А ещё будет много всяких трюков, мне приходилось летать на тросах, но мне это только в радость, я люблю экшен. А вот носить клыки, да ещё и разговаривать в них – вот это был настоящий вызов», – делится актриса Лукерья Ильяшенко.

Освежить в памяти приключения вампирского семейства можно на ТНТ: телеканал показывает повтор первого сезона сериала.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.