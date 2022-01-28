«Крылатов Гала». Праздничный концерт в Московской Консерватории

Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» предлагает совершить увлекательное путешествие в сказочный мир детства! 23 февраля, в день рождения известного музыкального сказочника Евгения Крылатова, на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории прозвучат его самые популярные песни: «Прекрасное далеко», «Три белых коня», «Крылатые качели» и многие другие!

Артисты Ансамбля «Благовест» продемонстрируют и сцены из мюзиклов «Русалочка» и «Дюймовочка». Поэтические образы юных сказочных существ, жаждущих, подобно людям, счастья и любви, оживут в проникновенных песнях, знакомых с детства. А специальной гостьей концерта станет настоящая музыкальная фея — неподражаемая Екатерина Гусева, которая всегда готова преобразить нашу действительность в сказку.

«В сказке всегда заложены основные понятия о добре и зле, приобрести которые совершенно необходимо ещё в самом младенческом возрасте. А уж сказки Андерсена насквозь пронизаны христианскими мотивами. «Благовест» уже представлял своё прочтение таких сказок, как «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка», «Сказка о рыбаке и рыбке»… И вот теперь — творчество Е.П. Крылатова с его «Дюймовочкой» и «Русалочкой», замечательными современными волшебными историями», – говорит композитор Антон Висков.

Музыкальное сопровождение — рок-группа «Зеркало».

Начало в 14.00.

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