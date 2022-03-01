Ксюша Антонова выпустила видеоклип на свою песню «Проваливай, милый»

В первый день весны певица, модель, хореограф Ксюша Антонова выпустила клип на свой дебютный авторский сингл «Проваливай, милый».

Дерзкая, мощная, эмоциональная работа не оставит зрителя равнодушным. Несмотря на столь юный возраст, Ксюша показывает всем девушкам, как нужно уметь постоять за себя, выходить из отношений с гордо поднятой головой.

Режиссёром клипа традиционно выступил отец и продюсер артистки — Вадим Антонов.

«Своим трудом, работоспособностью и амбициозностью, Ксюша заслужила быть услышанной! У нас большие планы, идём только вперёд!», – говорит Вадим Антонов.

«Всё, что сегодня происходит в моей творческой жизни, это не случайные события, а результат труда очень многих людей, моих единомышленников, с которыми мы идём одной дорогой вместе! Хочу сказать всем, кто увидят клип «Проваливай, милый», особенно, девочкам, не бойтесь быть собой, отсекая все ненужное — мы открываем дверь чему-то новому и лучшему!», — рассказывает Ксюша Антонова.

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