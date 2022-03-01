Ксюша Антонова выпустила видеоклип на свою песню «Проваливай, милый»

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В первый день весны певица, модель, хореограф Ксюша Антонова выпустила клип на свой дебютный авторский сингл «Проваливай, милый».

ксюша антонова - проваливай милый

Дерзкая, мощная, эмоциональная работа не оставит зрителя равнодушным. Несмотря на столь юный возраст, Ксюша показывает всем девушкам, как нужно уметь постоять за себя, выходить из отношений с гордо поднятой головой.

Режиссёром клипа традиционно выступил отец и продюсер артистки — Вадим Антонов.

«Своим трудом, работоспособностью и амбициозностью, Ксюша заслужила быть услышанной! У нас большие планы, идём только вперёд!», – говорит Вадим Антонов.

«Всё, что сегодня происходит в моей творческой жизни, это не случайные события, а результат труда очень многих людей, моих единомышленников, с которыми мы идём одной дорогой вместе! Хочу сказать всем, кто увидят клип «Проваливай, милый», особенно, девочкам, не бойтесь быть собой, отсекая все ненужное — мы открываем дверь чему-то новому и лучшему!», — рассказывает Ксюша Антонова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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