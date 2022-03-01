Предприятия народных художественных промыслов Подмосковья принимают участие в выставке в Париже

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Выставка народных промыслов «Искусство жить по-русски» начала свою работу в Париже. Это одно из мероприятий, приуроченных к Году культурного наследия народов России. На выставке представлены самые известные промыслы страны – изделия 19 предприятий России.

гжель

Участниками выставки стали и семь предприятий народных художественных промыслов Подмосковья. Среди участников – производственный кооператив «Дулевский фарфор», Фарфоровый завод Вербилки, АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи», ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», АО «Гжельский фарфоровый завод», ООО «Объединение Гжель».

Выставка-продажа предметов народных художественных ремесел и промыслов «Искусство жить по-русски» будет работать до 4 марта.

В Подмосковье 18 предприятий указанного профиля представляют свыше 60% видов промыслов всей страны.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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