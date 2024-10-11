«Кто-то должен умереть»: Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Аглая Тарасова и Денис Прытков снимаются в новом триллере

На что способна женщина, узнавшая об измене любимого мужа? Один из вариантов ответа на этот вопрос представит интригующий триллер «Кто-то должен умереть», совместный проект QS FILMS и Forza Film. Съемки фильма стартовали недавно в Подмосковье. Эксклюзивные права на дистрибуцию принадлежат «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START).

«Кто-то должен умереть» — камерный триллер, действия которого происходят в стенах загородного дома. В режиссерском кресле — Евгений Григорьев («Подельники»), по задумке которого актеры до последних сцен пребывают в неведении, какой будет развязка.

Евгений Григорьев, режиссер:

«В нашем фильме то, как существуют артисты в кадре, их прочтение роли и сюжета в целом, может определить финал. Такой практики у меня никогда не было. На мой взгляд, это довольно увлекательная авантюра, которую артисты и вся команда мужественно переносят, за что я им безмерно благодарен.

Наше кино прежде всего про человеческие отношения, про пределы, а самое главное — про то, что любовь рождается даже из катастрофы. Любовь, в конце концов, это то немногое, что происходит с нами случайно, а все остальное в жизни довольно закономерно».

В центре истории две семейные пары. В роли супругов первой пары — Юлия Снигирь и Павел Деревянко, второй — Аглая Тарасова и Денис Прытков. По сюжету всегда спокойная и рассудительная Юля (Юлия Снигирь) решает сыграть с неверным мужем (Павел Деревянко) и его любовницей (Аглая Тарасова) в игру, в которой изменщики должны доказать, что по-настоящему любят друг друга. А иначе — они умрут.

Павел Деревянко, актер:

«Забавно, что никто из артистов не знает, чем закончится эта история. Мы прочитали две трети сценария, а новые сцены получаем вечером накануне смены. Такое со мной впервые, это интересно. Прекрасный режиссер Женя Григорьев, с которым мы сняли “Подельники”, одну из моих лучших работ, придумал такую драматичную, увлекательную историю. Я уверен, у фильма сложносочиненный финал, который будет держать внимание зрителя до конца».

Юлия Снигирь, актриса:

«Это тот случай, когда мне хочется сохранить интригу и вообще ничего не рассказывать о своей героине. Всё, что я могу сказать, — она очень непредсказуема, и никто вокруг не понимает, что у нее в голове. Свою уязвимость она прячет под толстым слоем сарказма, безжалостности и веселья. Сложно предугадать, на что она способна. Команда на проекте собралась великолепная, история остроумная, так что мне уже самой не терпится посмотреть это кино».

Фото — «Ол Медиа Компани»