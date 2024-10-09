Начались съемки продолжения сериала «Успешный» с Владимиром Сычевым, Артемом Сучковым и Ольгой Медынич

Онлайн-кинотеатр KION и студия LEGIO FELIX приступили к съемкам продолжения мотивационной комедии о секретах инфобизнеса «Успешный» — популярного сериала режиссера и сценариста Ильи Куликова («Полицейский с Рублевки», «Мылодрама», «Подслушано»).

Сериал расскажет продолжение истории коуча-неудачника Саши (Артем Сучков), который изменил жизнь разочарованного во всем олигарха Калугина (Владимир Сычев) и стал любовником его жены Эллы (Ольга Медынич). Режиссерами-постановщиками нового сезона стали Илья Куликов и Владимир Боровой, сценарий — Ильи Куликова.

В первом сезоне «Успешного» коуч Саша, который тратил все свои небольшие сбережения на сомнительные авантюры, заразил своим жизнелюбием и верой в безоговорочный успех миллиардера Калугина, глубоко несчастного человека. Но пока Калугин учился простой радости жизни, Саша становился монстром, одержимым деньгами и темной стороной успеха.

В новом сезоне бывший неудачник, а ныне успешный коуч — Саша достиг невероятных высот в инфобизнесе. Курсы продаются, бабки мутятся, тайный роман с женой бывшего босса крутится. О том, как он покушался на жизнь этого самого босса, Саша не думает. А стоило бы — ведь последствия могут быть непредсказуемыми!

Артем Сучков, актер:

«Второй сезон «Успешного», на мой взгляд, получился более плотным на события, герои раскрываются всё больше, оказываясь в более острых обстоятельствах. Также появятся новые линии, которые прекрасно вписываются в эту вселенную, дополняя и украшая её».

Владимир Сычев, актер:

«Мой персонаж Калугин меняется только в лучшую сторону, он становится светлее и счастливее. Мрачное, серое, негативное постепенно переходит к Саше. И во втором сезоне «Успешного» вас будет ждать сюрприз. Зрители увидят нового Калугина. Мне интересно существовать в этом образе, работать над ним. «Успешный» — это очень качественно прописанный материал. Я рад участвовать в этом проекте, одном из моих любимых».

Илья Куликов, автор сценария, режиссер-постановщик:

«Я оставил «крючок» в конце первого сезона «Успешного» потому, что история, конечно, не была рассказана до конца — вместить все, что хочется сказать по теме мании успеха, в один сезон невозможно. Это такая тема — когда начинаешь о ней говорить, как волнующийся ребенок, хочешь рассказать все — и стишок, и песню спеть…

В продолжении мы сосредоточимся на более ярком раскрытии главных персонажей, а также тех героев, которые в первом сезоне были второстепенными».