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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Начались съемки продолжения сериала «Успешный» с Владимиром Сычевым, Артемом Сучковым и Ольгой Медынич

editor
By editor
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успешный

Онлайн-кинотеатр KION и студия LEGIO FELIX приступили к съемкам продолжения мотивационной комедии о секретах инфобизнеса «Успешный» — популярного сериала режиссера и сценариста Ильи Куликова («Полицейский с Рублевки», «Мылодрама», «Подслушано»). 

Сериал расскажет продолжение истории коуча-неудачника Саши (Артем Сучков), который изменил жизнь разочарованного во всем олигарха Калугина (Владимир Сычев) и стал любовником его жены Эллы (Ольга Медынич). Режиссерами-постановщиками нового сезона стали Илья Куликов и Владимир Боровой, сценарий — Ильи Куликова.

В первом сезоне «Успешного» коуч Саша, который тратил все свои небольшие сбережения на сомнительные авантюры, заразил своим жизнелюбием и верой в безоговорочный успех миллиардера Калугина, глубоко несчастного человека. Но пока Калугин учился простой радости жизни, Саша становился монстром, одержимым деньгами и темной стороной успеха.

В новом сезоне бывший неудачник, а ныне успешный коуч — Саша достиг невероятных высот в инфобизнесе. Курсы продаются, бабки мутятся, тайный роман с женой бывшего босса крутится. О том, как он покушался на жизнь этого самого босса, Саша не думает. А стоило бы — ведь последствия могут быть непредсказуемыми!

Артем Сучков, актер:

«Второй сезон «Успешного», на мой взгляд, получился более плотным на события, герои раскрываются всё больше, оказываясь в более острых обстоятельствах. Также появятся новые линии, которые прекрасно вписываются в эту вселенную, дополняя и украшая её».

Владимир Сычев, актер:

«Мой персонаж Калугин меняется только в лучшую сторону, он становится светлее и счастливее. Мрачное, серое, негативное постепенно переходит к Саше. И во втором сезоне «Успешного» вас будет ждать сюрприз. Зрители увидят нового Калугина. Мне интересно существовать в этом образе, работать над ним. «Успешный» — это очень качественно прописанный материал. Я рад участвовать в этом проекте, одном из моих любимых».

Илья Куликов, автор сценария, режиссер-постановщик:

«Я оставил «крючок» в конце первого сезона «Успешного» потому, что история, конечно, не была рассказана до конца — вместить все, что хочется сказать по теме мании успеха, в один сезон невозможно. Это такая тема — когда начинаешь о ней говорить, как волнующийся ребенок, хочешь рассказать все — и стишок, и песню спеть…

В продолжении мы сосредоточимся на более ярком раскрытии главных персонажей, а также тех героев, которые в первом сезоне были второстепенными».

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