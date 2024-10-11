«Интересно, через сколько я решу уволиться»‎

В сети вышли все эпизоды сериала «Я увольняюсь»‎‎ от образовательной платформы «Нетология». На протяжении 6 серий зрители наблюдали за корпоративным театром абсурда, некоторые из них рассказали, что после просмотра ушли с нелюбимой работы. Сериал с участием блогеров Даши Касьян и Жени Калинкина («Что бы мне поделать, только бы не почитать»‎) с момента выхода он набрал более 1,3 миллиона просмотров.

Бренд-сериал Нетологии «Я увольняюсь»‎ раскрывает абсурд и сюрреализм офисной жизни в лучших традициях арт-хауса в стиле Барби. По сюжету главный герой, Новенький (Калинкин), устраивается на работу в офис таинственной Компании. После собеседования — оно проходит без единого вопроса — герой получает гору степлеров, фикус в горшке, кубик Рубика и попадает в офис. Здесь все носят розовое, преклоняются перед боссом в повязке на правом глазу (Касьян) и кажутся очень занятыми. Чем, Новенький не знает, — в отличие от остальных, ему не выдали должностные инструкции, а единственная папка на рабочем столе компьютера пуста. В конце каждой серии герой произносит: «Я увольняюсь», но на следующий день снова приходит в офис.

Команда проекта также создала сайт Компании, где в розовых тонах рассказано о е‎е корпоративных ценностях и даже размещено несколько открытых вакансий. К примеру, к обязанностям офис-менеджера относятся поддержание рабочей атмосферы и мгновенное прекращение балагана в команде, а от редактора-разнорабочего помимо написания указов и гимна компании ждут навыки садовника для высаживания цветов. Конечно, розовых.

В социальных сетях проект сравнивают с произведениями Уэса Андерсона («Отель «Гранд Будапешт»‎, «Королевство полной луны») и Йоргоса Лантимоса («Бедные-несчастные»‎, «Фаворитка»‎), а также с научно-фантастическим сериалом «Разделение» ‎от режиссеров Бена Стиллера и Ифы Макардл. Помимо Жени Калинкина и Даши Касьян, в проекте также приняли участие блогеры Семен Дорофеев и Катя Тюрина, профессиональные рестлеры, восковая фигура Мэрилин Монро и даже грудной ребенок.

Женя Калинкин поделился: «В процессе работы над последним сезоном подкаста «Что бы мне поделать, только бы не почитать»‎ мы с командой заметили, что особое удовольствие нам приносит работа над рекламными скетчами. Для «Нетологии»‎ мы сняли около 6 игровых интеграций — когда ребята пришли к нам с новым предложением о сотрудничестве, мы задумались о создании мини-сериала вокруг темы нелюбимой работы. У меня был такой опыт: я не понимал, что делаю в офисе и часто задавался вопросом: «Неужели так будет выглядеть вся моя жизнь?»‎ В итоге это привело к апатии и полному отсутствию желания просыпаться по утрам. Поэтому наш выбор для локации съемок остановился на офисе — этот образ универсален, можно даже не объяснять, чем занимаются сотрудники каждый день»‎.

«Мой опыт работы в офисе составляет всего 2 месяца. В первый день мне выдали пустой компьютер и сказали сесть. Больше на протяжении всего дня на меня не обращали никакого внимания. Поэтому в процессе написания сценария нам порой даже не приходилось обращаться к сторонним источникам — во многом помогли воспоминания из нашего собственного опыта. «Я увольняюсь»‎ — не комедия в чистом виде. У кого-то сериал вызывает смех, у других, наоборот, — раздражение. Мы читали комментарии о том, что некоторые чувствуют тревожность после просмотра — возможно из-за схожести с их реальной жизнью. Некоторые же вообще решили уволиться с нелюбимой работы после просмотра сериала. Нам приятно, что мы смогли повлиять на такое важное решение»‎, — рассказала Даша Касьян.

«Мы в «Нетологии»‎ давно хотели сделать нестандартный проект, чтобы привлечь внимание к теме работы, важности того, на что тратить время. Несколько раз обсуждали идею сериала, но не было сюжета и команды, которые бы зажгли нас самих, в которых бы мы поверили. Но когда Даша и и Женя принесли свою идею — все сошлось.

Проект предлагает представить, что будет, если ничего не менять. Типажи героев и ситуации утрированы, но многие зрители писали, что узнают в них свою жизнь. Это во многом вопрос ощущений. Некоторые устроили «марафон увольнений»‎: рассказывали, что просмотр сериала помог справиться со страхом, стал мотивацией для увольнения с нелюбимой работы или просто поддержал на этом пути» — отметил бренд-директор Нетологии Иван Чирков.