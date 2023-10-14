Lapina – российская певица Татьяна Лапина, исполнительница популярных песен.
- «Страсти по Матвею» – премьера романтической кинокомедии. 2023.
- Тонко, чувственно, атмосферно! 2023.
- Российская певица Татьяна ЛАПИНА: «О своем сольном концерте я мечтала очень давно» – ИНТЕРВЬЮ! 2023.
- LAPINA: «Никогда не говори никогда!» – ИНТЕРВЬЮ. 2023.
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.