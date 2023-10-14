Lapina – российская певица Татьяна Лапина, исполнительница популярных песен.

  1. «Страсти по Матвею» – премьера романтической кинокомедии. 2023.
  2. Тонко, чувственно, атмосферно! 2023.
  3. Российская певица Татьяна ЛАПИНА: «О своем сольном концерте я мечтала очень давно» – ИНТЕРВЬЮ! 2023.
  4. LAPINA: «Никогда не говори никогда!» – ИНТЕРВЬЮ. 2023.
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