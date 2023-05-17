Российская певица Татьяна ЛАПИНА: «О своем сольном концерте я мечтала очень давно»

Российская певица Татьяна Лапина в интервью АртМосковии рассказала подробности нашумевшего в столице сольного концерта, о том, как к нему готовилась вся команда, о трендах в музыке и поддержки Филиппа Киркорова, а также какие треки нашли самый больший отклик у аудитории и поделилась с журналистами идеальной формулой настоящего хита.

– Сольный концерт для артиста - всегда особая ответственность, а для молодого артиста - это огромное событие, возможность рассказать о своём творчестве. Недавно у Вас прошёл большой сольный концерт в «Депо». Расскажите, что вдохновило провести концерт именно сейчас? Как долго к нему готовились?

– О своем собственном сольном концерте я мечтала уже очень давно. Конечно же, моя концертная жизнь очень разнообразна – постоянные выступления на мероприятиях и ивентах, но в таком формате артист может исполнить 1-2 песни. Здесь же, на моем мини-сольном концерте в ДЕПО получилось собрать очень классную программу из множества песен. Кстати, там же состоялась и премьера новых треков, они еще недоступны к прослушиванию, но мы с моей командой обязательно их скоро выпустим. Но самое главное – это «живая» встреча со своей публикой, слушателями. Я видела их реакцию на песни, чувствовала энергетику и поняла, что я как артист – востребована и мой слушатель дает обратную связь, треки задевают их сердца и души. Пожалуй, это самое важное для исполнителя – понимать, что его творчество находит отклик у аудитории. Главным треком этого вечера для меня стал «Саботаж», релиз которого состоялся совсем недавно, но песня уже попала во все стриминговые подборки и плейлисты VK и Яндекс. Музыки. Подготовка к концерту заняла три недели: репетиции с танцорами, работа со звуком и музыкантами – все для того, чтобы выдать качественный музыкальный продукт. Я думаю, что у нас получилось.

– Как составляли программу вечера? Какие песни исполняли?

– Программу концерта я полностью составляла сама. Главными ориентирами были собственные внутренние ощущения: в какой последовательности будут песни, какая подача, как я буду их стилизовать сегодня и тд. В этих вопросах я не следую четко заготовленным клише, предпочитаю исходить из собственной гармонии и чувств. В этом концерте было исполнено 7 песен - от легкого, «вайбового», летнего «Саботажа» до нежного, чувственного и лиричного кавера на песню «Наш последний закат».

– Как продумывали свой образ для концерта? Он стилистически соответствует вашему репертуару?

– Когда я продумываю свой образ на выступление, концерт или мероприятие, то опираюсь на собственные ощущения и настроение. Все по настроению. Этот концерт не стал исключением. Своим образом я осталась довольна и судя по реакции зрителей, им тоже понравилось все действие, которое происходило на сцене.

– Жизненным кредо вашего творчества является Любовь в самом широком понимании этого слова! Вы относите свой репертуар к какому-то определённому жанру или это синтез разных музыкальных стилей? Какие новые горизонты развития видите в этом направлении?

– На сегодняшний день, современная музыка - это и есть один большой синтез и синергия жанров и стилей! Все смешивается между собой, исполнители и музыканты ищут себя, свой уникальный творческий путь и, таким образом, образуется новая музыка, которая бросает новые вызовы, как для артистов, так и для слушателей. Однако, себя я все же отношу к поп-исполнителям, так как именно эта культура и манера мне ближе всего, я по-настоящему вдохновляюсь этим.

– На протяжении многих лет имена артистов на музыкальном Олимпе остаются практически неизменными: туда крайне сложно попасть молодому человеку и там очень сложно удержаться. Мы знаем немало примеров, когда певец «выстреливал» с одной песней, а потом его все забывали. Посоветуйте, что нужно, чтобы молодого артиста заметили и чтобы его не забыли после первой же песни?

– Сейчас, действительно, очень большое количество новых, молодых артистов. Достаточно зайти в любое музыкальное приложение и мы увидим разнообразие имен и никнеймов. Это все говорит о том, что люди хотят и стремятся выразить себя в творчестве. Не вижу ничего плохого в том, что исполнителя/композитора или автора могут знать только по «одной песне». Ведь главное - запомнили, а была это одна, две песни или целый альбом – не имеет значения. Ведь творческие амбиции у всех разные: не всем суждено быть как Филипп Киркоров или Алла Пугачева. Кому-то достаточно выполнить свою миссию в творчестве и одной песней. У каждого свой путь и здесь достаточно сложно предугадать. Но, на мой взгляд, любой артист -неважно -начинающий или нет, не должен выстраивать свою карьеру с целью «покорить Олимп» или «удержать популярность». Нужно просто любить то, чем ты занимаешься и это обязательно принесет свои результаты.

– Интернет-пространство даёт безграничные возможности для творчества, но там тоже очень велика конкуренция. Как сделать так, чтобы твоё творчество не потерялось в многочисленном контенте?

– Интернет дает большие возможности в наше время для реализации человека и не только творческой, но мне совершенно не нравится слово «конкуренция». На мой взгляд, это понятие не должно соотносится с творчеством в целом, потому как в настоящем творчестве конкуренции нет и не может быть, ведь это, прежде всего, способ самовыражения себя и своих чувств, эмоций. Как можно в этом с кем-то конкурировать, когда это принадлежит только тебе? Поэтому, считаю этот термин неуместным ко всему, что относится к творчеству. У каждого музыканта есть свой слушатель, которому откликается энергия исполнителя, песни, жанр, манера или же нет. И для этого необязательно соответствовать каким-либо тенденциям или трендам. Достаточно просто быть собой - это всегда работает!

– Какие музыкальные платформы, по Вашему мнению, сейчас самые перспективные и популярные?

– Если говорить о музыкальных платформах, то для меня это Яндекс.Музыка и VK Музыка. Те инициативы и возможности, которые они предоставляют для артистов и слушателей-одни из самых современных в мире.

– На ваш взгляд, есть ли формула успешной песни и возможно ли это предсказать и спрогнозировать?

– Формулы существуют и их достаточно много. Есть несколько композиционных инструментов, по которым можно создать успешный, трендовый трек или гармонию, но, еще раз вернемся в предыдущий ответ, ни одна формула в мире не сработает, если в песне нет души, энергии и своего отношения от исполнителя. Если наши сердца не трогает это произведение, то сколько бы «фишек» ты туда не вкладывал - это будет просто механический набор звуков под музыку и не более.

– Ваше творчество поддерживают такие мастодонты шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Слава, Любовь Успенская. Расскажите о сотрудничестве с ними.

– Для меня очень приятно, что моему творчеству оказывают доверие и поддержку такие профессионалы, которые уже состоялись в своей карьере и завоевали любовь тысячи слушателей и зрителей по всей стране. Это очень ценно лично для меня, значит, я двигаюсь в правильном направлении.

– Вы не только профессионально сами занимаетесь музыкой, но и помогаете развиваться другим, являетесь владелицей и директором музыкальной школы для талантливых детей. Как приобщить ребёнка к музыке, заинтересовать вокалом?

– Наша музыкальная школа хороша тем, что мы используем современные и интересные методики обучения. Безусловно, мы не можем и не должны отходить в процессе обучения от классических, обязательных базисов и основ, однако, мы нашли максимально эффективные и продуктивные подходы. Дети могут овладеть навыками игры на музыкальном инструменте за 3-4 месяца, в то время как в классическом образовании музыкальной школы этот процесс может растянуться на несколько лет. Наш подход и структура обучения позволяют детям быстрее и ярче раскрывать свой потенциал, а родителям - сразу наблюдать результат у своего ребенка. Те, кому интересна музыкальная теория могут в нее углубиться более детально, тех, кто хочет практики - мы больше фокусируем на практических занятиях. Индивидуальный подход каждого педагога к ребенку позволяет добиться больших результатов точечно раскрывая потенциал.

– Как определить – есть ли у ребёнка музыкальные способности и в каком возрасте лучше это делать?

– Способности есть абсолютно у всех. Главный вопрос, который действительно стоит задать своему ребенку - хочет ли он по-настоящему заниматься музыкой? Интересно ли ему? Не является ли это навязанным родителями желанием? Если ответ на эти вопросы положительный, то дальше дело за малым - упорство, труд и желание двигаться к своей цели. Все дети талантливы от природы, нужно только стараться, работать на результат и конечно же, чувствовать поддержку со стороны семьи и родителей. Тогда можно не сомневаться, что ваш ребенок раскроет творческий потенциал и проявит себя по максимуму.

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