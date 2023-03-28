Лауреаты Премии Художественного театра в области искусств получили награды

27 марта 2023 года, в Международный день театра, на Основной сцене МХТ им. А. П. Чехова прошла первая церемония вручения наград победителям Премии Художественного театра. Премия в области искусств, учрежденная Московским Художественным театром в свой юбилейный год, направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем 2022 году.

МХТ имени А. П. Чехова доказал, что с момента основания 125 лет назад он был и остается символом новаторства и экспериментов. Открытие и поддержка талантливых имен и сегодня – важная миссия МХТ имени А. П. Чехова. Как сказал художественный руководитель МХТ Константин Хабенский: «Движущая сила любого живого организма – это новая молодая кровь. Стены этого театра насквозь пропитаны традициями и легендарными именами. Идея устроить свою премию – это идея дерзкая, наглая, что в традициях Художественного театра. Благодаря премии мы сможем увидеть более широкую картину мира, узнать, что происходит сегодня на культурном поле нашей страны, и помогать молодым творцам».

Зрелищность и при этом интеллигентность, объемность высказывания и лаконизм – создателям торжественного вечера сценаристу и режиссеру Андрею Корешкову, продюсеру Полине Зуевой, художнику Владимиру Навроцкому и всей команде было важно выдержать именно такой баланс. Основная сцена Художественного театра на время церемонии не утратила своей камерности, но наполнилась новой энергией, которая начала заряжать гостей еще в Портретном фойе, где контрастно для привычного сбора гостей играл знаменитый оператор и диджей Денис Аларкон Рамирес.

На сцене перед награждением номинантов выступила Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова: «На эту легендарную сцену сегодня будут выходить молодые люди. Люди, которые, я надеюсь, в будущем составят цвет культурной общественности России. Искусство сопровождает нас всю жизнь, и на деятелях культуры лежит очень большая ответственность. Образами, которые вы создаёте, вы можете влиять на воспитание молодёжи, вы можете донести до наших молодых людей вечные ценности».

Первой Константин Хабенский представил специальную номинацию «Без комментариев». В Международный день театра наряду с молодыми талантами чествовали народного артиста России Станислава Андреевича Любшина. Корифей Художественного театра готовится отметить в апреле свой 90-летний юбилей, на эту сцену он выходит уже 43 года. Зал МХТ стоя приветствовал Станислава Андреевича, который сказал, что премия стала для него большой неожиданностью: «Мне так радостно. Я вижу здесь очень много умных, талантливых, образованных, добрых людей. Как прекрасно, что в театре столько молодежи. Премия Художественного театра – это прекрасная идея, всегда надо придумывать что-то новое, зовущее вперед».

Объявление лауреатов Премии Художественного театра предваряли видеообращения признанных мэтров искусства: актрисы Марины Неёловой, музыканта и дирижёра Юрия Башмета, балетмейстера Михаила Лавровского и писателя Леонида Юзефовича. Каждый из них, очень доверительно и по-своему, говорил о том, что такое путь в искусстве, как важно доверять своему голосу, как часто отступление от привычного, решимость сделать то, что никогда прежде еще не делал, оборачивается открытием новых горизонтов.

В Международный день театра в МХТ имени А. П. Чехова главными героями были все виды искусств. По решению жюри, состоящего из выдающихся деятелей культуры и искусства, лауреатами Премии Художественного театра стали:

«Опера»: Наталия Ляскова. Партия Юдит. «Замок герцога Синяя Борода». Пермский театр оперы и балета.

«Балет»: Елизавета Кокорева. Партия Сильфиды. «Сильфида». Большой театр.

«Литература»: Ася Володина. Роман «Протагонист». АСТ: «Редакция Елены Шубиной».

«Классическая музыка»: Софья Кипрская. Арфа. Ebb tide / «Барочное фламенко». Концертное пространство «Зарядье».

«Современная академическая музыка»: Роман Жауров. Reverb. Московский ансамбль современной музыки.

«Театр»: Анастасия Белова. Актриса. «БЕСприданница». Театр Моссовета.

«Кино»: Елизавета Ищенко. Актриса. «Алиса не может ждать». Платформа START

В номинации «Современное искусство» награда не была присуждена.

Премии победителям вручили: Светлана Захарова, Федор Бондарчук, Евгений Водолазкин, Борис Андрианов, Алиса Прудникова, Константин Хабенский, Дмитрий Вдовин и Петр Айду. Они наградили лауреатов статуэтками – уменьшенными копиями горельефа «Пловец» работы А. С. Голубкиной (эскиз Николая Симонова, скульптор Юрий Мерперт) и дипломами.

От МХТ имени А. П. Чехова лауреаты получили специальный приз – уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену для своих творческих проектов.

Партнер театра – ювелирная компания Mercury – вручила победителям значки в форме символа театра – легендарной чайки. Значок выполнен из золота, глаз птицы инкрустирован бриллиантом.

Церемонию награждения победителей первой Премии Художественного театра посетили: Татьяна Голикова, Ольга Любимова, Владимир Толстой, Денис Молчанов, Антон и Дарья Златопольские, Михаил Швыдкой, Юрий Башмет, Карен Шахназаров, Владимир Хотитенко и Татьяна Яковлева, Анна Михалкова, Паулина Андреева, Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова, Александр Петров, Марина Зудина, Петр Буслов, Игорь Верник, Маруся Фомина, Антон Мегердичев, Елена Панова, Юрий Быков, Елена Лапина, Ольга Галактионова, Мария Смольникова, Виктор Хориняк, Юлия Хлынина, Катерина Шпица, Андрей Мерзликин, Светлана Камынина, Ольга Сутулова, Павел Чинарев, Александр Цыпкин, Константин Крюков, Иван И. Твердовский, Екатерина Волкова, Наташа Швец, Михаил Вайнберг и Анастасия Меськова, Ситора Алиева, Светлана Тегин, Екатерина Кибовская, Катерина Новикова, Марина Васильева, Алена Михайлова и многие другие.

Планируется, что Премия Художественного театра будет вручаться ежегодно.

Генеральный спонсор театра – Банк ВТБ.

Фото – Анна ТЕМЕРИНА, Ксения УГОЛЬНИКОВА, Александра ТОРГУШНИКОВА, Министерство культуры РФ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.