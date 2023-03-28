ТИШИНА ВНИМАНИЯ

Общегородская акция НОЧЬ ТЕАТРОВ каждый год удивляет. Нынешняя театральная ночь запомнится сюрпризом от Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой.

Здесь прошёл премьерный показ спектакля «Без вины виноватые в 21 веке», который зрительской реакцией и откликом превзошёл ожидания его постановщиков. Спектакль состоялся, и будет вероятно иметь долгую счастливую судьбу в этом театре.

Пьеса была создана Островским в конце 19 века, а в веке 21-м на её основе создана собственная пьеса молодым режиссёром Денисом Сорокотягиным, известным по таким работам, как «Маленький принц», «Стихийный двадцать первый век», «Турдейская Манон Леско» и другим, идущим в Театре Камбуровой и на иных площадках театральной Москвы.

Искушённый зритель мог бы предположить, что «фантазии на тему» это несколько скучно, но предположив так, непременно ошибётся. Поскольку тут режиссёру удалось полностью захватить зрительский интерес на два часа показа. Тишина зрительского внимания ведь может нести в себе, как успех, так и неудачу. Но на «Без вины виноватых в 21 веке» публике не оставили шанса на разочарование, забежим вперёд и скажем, что в финале были аплодисменты стоя, крики браво и овации.

Как и у Островского, у Сорокотягина спектакль создаётся на стыке комедии и драмы, не нарочито наполняя художественную ткань трагедией и фарсом.

Личная трагедия женщины, потерявшей ребёнка, ситуация отвергнутой любви, внутренние взаимоотношения в абстрактном театре – темы не устаревающие во времени.

Но их удаётся подать приближенно к той публике, что приходит в театральные залы сегодня.

Герой Незнамов – актёр Артур Сахаров – делится воспоминаниями детства, которое прошло у него на вещевом рынке. Главная героиня Кручинина – актриса Юлия Зыбцева – говорит о психологической травме, полученной в медицинском учреждении закрытого типа. Интриганка Коринкина – актриса Лада Марис – вовлекает зрителя в закулисье, через гротеск обнажает поведенческие характеристики людей в разных узких профсообществах, коим, безусловно, является театр.

Как безусловную актёрскую удачу хочется отметить игру Романа Калькаева, которому досталось создание сразу двух персонажей: Мурова и Дудукина. Перевоплощение абсолютное, знакомые черты типажей, не раз встречаемые зрителем в обыденной жизни.

Спектакль силён сценическими эффектами: розы летят в воздух, с потолка падает чайка – театральный символ, бьются тарелки, висевшие на стене. Экспрессия, сверхэмоциональность, органичная музыкальность, гротеск на фоне серьёзных философских вставок-размышлений о судьбах героев, а по сути о судьбах зрителей- современников составляют режиссёрский посыл и фабулу спектакля. Удивительно щепетильно режиссёру удаётся включить в текст классика тексты других художников слова, таких как: Уильям Шекспир, Александр Блок, Михаил Кузмин, Инна Лиснянская, Александр Иличевский.

Спектакль с такой глубокой основой, с такими неожиданными сценическими и постановочными находками, безусловно, заставит говорить о себе и будет интересен публике, как живой материал, не утративший силы воздействия и предлагаемый к переосмыслению в нынешней версии.

Кроме того в ролях: Роман Калькаев, Анна Комова, Руслан Ергашев.

Музыкальный руководитель: Олег Синкин.

Фото – Галина КАЛИНКИНА

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