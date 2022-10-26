Диалоги о камерной музыке вместе с SoundOut

15 ноября в 19:30 в Доме-музее Марины Цветаевой состоится благотворительный концерт «Диалоги о камерной музыке» фонда культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «Саунд Аут». Мероприятие направлено на поддержку проектов фонда, реализуемых для юных музыкантов.

В концерте принимают участие соучредители фонда «Саунд Аут» — лауреат международных конкурсов пианистка Елена Мойсеенко и первый кларнет оркестра БСО им.Чайковского п/у В.Федосеева — Антон Мойсеенко.

В их исполнении прозвучат произведения для кларнета и фортепиано И.Брамса и Й.Горовица, а также истории, связанные с созданием классических шедевров.

Гостей благотворительного вечера ждет много музыкальных сюрпризов, одним из которых станет премьера авторского сочинения Антона Мойсеенко, написанного в 2022 году.

«Этот концерт мы хотим посвятить поддержке одной из самых востребованных программ нашего фонда «Мастер-классы по камерной музыке». Ежегодно мы отбираем чуть более 20 самых перспективных юных музыкантов и приглашаем их прикоснуться к искусству камерного ансамбля. Серия практических уроков с ведущими российскими музыкантами и педагогами позволяет детям повысить свое исполнительское и актерское мастерство и научиться взаимодействовать друг с другом. Большинство из них продолжает играть вместе и дружить после окончания программы. Все это дает им большой профессиональный и психологический рост», — поделилась Елена Мойсеенко.

Фонд «Саунд Аут» работает как творческая мастерская по созданию уникальных концертно-просветительских программ, поиску юных талантов, организации их совершенствования и профессиональной поддержке. Артисты фонда на регулярной основе проводят благотворительные концерты с целью сбора средств для реализации своих программ, призванных развить творческий потенциал молодых музыкантов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по предложенной ссылке.

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