«Опасна»: поп-исполнитель REDAKTOR презентовал новый трек

14 июня на всех музыкальных площадках состоялась премьера новой песни «Опасна» от харизматичного исполнителя и музыканта под творческим псевдонимом REDAKTOR.
«Опасна» — четвертый сингл REDAKTORа. Сюжет песни основан на истории героя, который мечтает заполучить роковую соблазнительницу, умело играющую с мужскими сердцами: их отношения похожи на «220 по двойной сплошной» и «затяжной прыжок» в бездну. Новинка о всепоглощающей страсти, основном инстинкте и влечении между мужчиной и непокорной красоткой буквально заставляет слушателя двигаться в ритм и подхватывать яркий припев. Неудивительно, ведь автор сумел создать настоящий танцевальный хит, грамотно сочетая красивые рифмы и динамичную музыку:
«Опасна,
Нежным ударом кастета
Так страстно — огнеопасно,
На красный.
Нет ни границ, ни запретов —
Раздеты,
Танцуем на постели, как в последний раз,
Детка!»
REDAKTOR — светский хроникер, журналист и интервьюер, а также талантливый артист, попробовавший свои силы в музыке. За время своей сольной карьеры певец успел презентовал публике несколько громких треков — «Алой помадой», «Ядовитая любовь» и «Над крышами», которые нашли свой отклик в сердцах многих слушателей.
Новая песня REDAKTORа «Опасна» уже доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках страны.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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