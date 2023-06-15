«Опасна»: поп-исполнитель REDAKTOR презентовал новый трек

14 июня на всех музыкальных площадках состоялась премьера новой песни «Опасна» от харизматичного исполнителя и музыканта под творческим псевдонимом REDAKTOR.

«Опасна» — четвертый сингл REDAKTORа. Сюжет песни основан на истории героя, который мечтает заполучить роковую соблазнительницу, умело играющую с мужскими сердцами: их отношения похожи на «220 по двойной сплошной» и «затяжной прыжок» в бездну. Новинка о всепоглощающей страсти, основном инстинкте и влечении между мужчиной и непокорной красоткой буквально заставляет слушателя двигаться в ритм и подхватывать яркий припев. Неудивительно, ведь автор сумел создать настоящий танцевальный хит, грамотно сочетая красивые рифмы и динамичную музыку:

«Опасна,

Нежным ударом кастета

Так страстно — огнеопасно,

На красный.

Нет ни границ, ни запретов —

Раздеты,

Танцуем на постели, как в последний раз,

Детка!»

REDAKTOR — светский хроникер, журналист и интервьюер, а также талантливый артист, попробовавший свои силы в музыке. За время своей сольной карьеры певец успел презентовал публике несколько громких треков — «Алой помадой», «Ядовитая любовь» и «Над крышами», которые нашли свой отклик в сердцах многих слушателей.

Новая песня REDAKTORа «Опасна» уже доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках страны.

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