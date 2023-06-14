Манаби & Сатори: Зажигательный дуэт стал хедлайнером яркого мероприятия «Family Fun-tasia» в Cassia Laguna Phuket

12 июня в Cassia Laguna Phuket прошло потрясающее мероприятие, которое завораживало и вдохновляло всех присутствующих. «Family Fun-tasia» стало истинным праздником семейного веселья и уникального культурного обмена. В центре внимания на сцене оказался непревзойденный рэп-дуэт Манаби & Сатори.

Манаби & Сатори превзошли все ожидания взрывным выступлением, ставшим главным событием вечера. Их энергичные треки, потрясающие тексты и качественные аранжировки окутали зрителей мощным музыкальным обаянием. Они заставили всех взорваться эмоциями и подарили незабываемые моменты, запечатлевшиеся в сердцах и душах каждого присутствующего.

Сцена горела от искренней страсти и неутолимого желания Манаби & Сатори поделиться своим искусством с публикой. Их неповторимый стиль и харизма захватывали с первых нот, погружая слушателей в атмосферу настоящего шоу. Мероприятие было пронизано их музыкой, которая стала источником вдохновения и драйва для всех присутствующих.

Выступление Манаби & Сатори стало настоящей жемчужиной в календаре мероприятий Пхукета, оставив незабываемые впечатления и желание вернуться снова и снова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.