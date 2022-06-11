Подведены итоги Всероссийского конкурса юных авторов «Школьная летопись»

В июне на Красной площади в Москве состоялось награждение лауреатов и победителей Всероссийского конкурса юных авторов «Школьная летопись» сезона 2021-2022. В конкурсе приняли участие более 1,5 тысяч юных авторов и творческих коллективов из 63 регионов России и стран ближнего зарубежья — ДНР, Приднестровья и Казахстана.

Принять участие в проекте могли все школьники из любого уголка страны. Конкурс проводился по трём возрастным категориям в каждой номинации:

«Младшие школьники» — 6,5 – 11 лет;

«Подростки» — 11 – 15 лет;

«Старшие подростки» — 16 – 18 лет.

В этом году проводилось сразу 3 конкурса: лучшая книга в 3 возрастных категориях, лучший сценарий в 3 возрастных категориях и лучший текст для публикации в ежегодном сборнике проекта «Всероссийская школьная летопись» – «Записки школьника 2021–2022».

В жюри конкурса пригласили 20 экспертов – писателей, сценаристов, журналистов, филологов, методистов, издателей. Среди них Елена Усачёва, Виктория Ветрова, Олег Рой, Татьяна Попова, Андрей Сорокин и другие.

В торжественной обстановке на главной площади страны победителей и лауреатов из 24 регионов поздравили:

Сергей Макаренков, председатель жюри конкурса, заслуженный работник культуры РФ, член Правления Российского книжного союза, лауреат премии «Человек книги» в номинации «Руководитель издательства», лучший российский издатель года по версии еженедельника «Книжное обозрение», генеральный директор ИГ«Рипол классик», соавтор проекта ВШЛ;

Борис Есенькин, президент «Гильдии книжников», руководитель торгового дома «Библио-Глобус», заслуженный работник культуры Российской Федерации, доктор экономических наук, кандидат философских наук;

Светлана Зорина, главный редактор журнала «Книжная индустрия»;

Эдуард Прошин, руководитель проекта «Всероссийская школьная летопись», финалист конкурса «Лидеры России».

100 экземпляров книги «Записки школьника 2021-2022» будут напечатаны и разосланы авторам, чьи тексты вошли в сборник. Все результаты конкурса будут опубликованы в группе проекта https://vk.com/school__letopis .

Все книги получили ISBN номер, их электронные версии будут храниться в Российской государственной детской библиотеке и Российской книжной палате. Школьники, принявшие участие в проекте, попали в каталог авторов.

Библиотека «Всероссийской школьной летописи» насчитывает уже более двух тысячи книг, написанных юными авторами. За пять лет существования проекта в нём приняли участие более 400 тысяч школьников из 84 регионов России. Конкурс проводился НП «Живая классика» совместно с командой проекта «Всероссийская школьная летопись» с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

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