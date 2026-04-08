«Ленфильм» и ON Медиа подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Российская киностудия «Ленфильм», чья история насчитывает столетия, и холдинг ONE Media, курирующий развлекательные активы группы МТС, подписали договор о продолжительном сотрудничестве. Символом официального старта данного стратегического альянса стало заявление председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федора Болтина, который также присутствовал на церемонии.

Данное партнерство предусматривает проведение совместных образовательных и выставочных мероприятий, создание полнометражных кинолент, телесериалов и анимационных произведений. Кроме того, стороны обязуются обмениваться технологиями и специалистами, а также активно способствовать продвижению российского кинематографического продукта и расширять международные связи в этой области.

Стоит отметить, что ряд успешных проектов онлайн-кинотеатра KION, включая «Близкие люди» и «Темная сторона», были реализованы благодаря производственным мощностям Санкт-Петербурга.

Одной из ключевых составляющих взаимодействия между «Ленфильмом» и ONE Media станет взаимное предоставление площадок, оборудования и технической базы для съёмочного и постпродакшн процессов. Компании также намерены совместно заявляться на получение государственной поддержки киноиндустрии, делиться накопленными знаниями, результатами исследований и аналитическими данными о рынке.

Софья Митрофанова, генеральный директор ON Медиа:

«Сотрудничество с киностудией “Ленфильм” расширяет наши возможности производства фильмов и сериалов и вывода российского кинематографа на международный уровень. Мы активно пользуемся городской съемочной инфраструктурой, а недавно начали интеграцию компании “Объединенные русские киностудии”, которая управляет кинопроизводственным комплексом “Кинополис” в Санкт-Петербурге. Объединив усилия с “Ленфильмом”, мы сможем действовать эффективнее, выпуская проекты сообща и тем самым сохраняя традиции ленинградской школы кино».

Надежда Андрющенко, генеральный директор «Ленфильма»:

«Сейчас киностудия стала частью города, и становится центром патриотического и военно-исторического кино. И сегодня мы совершаем значимый шаг, который станет прологом к новым горизонтам в мире отечественного кино. Наше партнерство с ON Медиа – это начало долгой и плодотворной совместной работы, которая нацелена на достижение серьезных результатов.

В эпоху глобализации и цифровой революции, когда границы между культурами стираются, как никогда важно сохранять и продвигать уникальные черты национального киноискусства. Я уверена, что объединение ресурсов и компетенций киностудии “Ленфильм” и ON Медиа позволит нам реализовывать яркие совместные проекты – будь то полнометражные фильмы, сериалы или инновационные форматы, которые, несомненно, станут мостом между прошлым и будущим отечественного кинематографа. Убеждена, что впереди нас ждёт много успешных проектов, ярких премьер и заслуженных наград».