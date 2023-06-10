27 июня с 10.00 до 16.00 издательства «Архипелаг» проведёт бесплатный онлайн-фестиваль для родителей и педагогов – «Летнее чтение и семейный досуг».

Вместе с художниками, детскими писателями и специалистами по детскому чтению мы расскажем, как разнообразить летние каникулы с помощью книг и увлекательных мастер-классов.

Программа фестиваля включает в себя 2 секции:

«Летние чтения в семейном кругу» – спикеры расскажут, как заинтересовать ребёнка чтением, а писатели прочитают отрывки из книг и расскажут о проектах, которые только готовятся к изданию.

«Развиваем воображение» – художники проведут мастер-классы по рисованию и поделкам.

После мероприятия все слушатели получат доступ к материалам спикеров и сертификат участника.

Участие бесплатное, требуется регистрация.

Зарегистрироваться https://events.archipelag-publishing.ru/#registration .

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