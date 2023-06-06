СмотриГромче: Стартует первый мастер-класс образовательной программы

7 июня в 17:00 на официальном сайте Всероссийского конкурса #СмотриГромче начнётся трансляция первого события образовательной программы – главный редактор сетевого издания «Вечерняя Москва» Александр Глуходедов представит мастер-класс «Цифровой текст: специфика и реализация». Знаток новостной журналистики поделится опытом написания разножанровых материалов, привлекающих внимание читателя. На примерах расскажет, как правильно расставлять логические акценты, создавать лиды и заголовки – как адекватно времени структурировать и подавать статьи, эссе и интервью, размещающиеся на сайте. Профессиональные лайфхаки Александра Глуходедова помогут участникам Всероссийского конкурса #СмотриГромче создавать собственные материалы для участия в номинации «Цифровой текст».

В течение лета на сайте https://mediaproject.rgub.ru будут анонсироваться и транслироваться мастер-классы образовательной программы конкурса. Спикерами выступят представители ведущих российских СМИ – медиагруппы «Россия сегодня», радиостанции «Маяк», ТК «Россия-Культура», сетевого издания «Вечерняя Москва».

Напомним, Всероссийский конкурс на лучший медиапродукт, формирующий позитивный образ библиотеки в молодёжной среде, – «#CмотриГромче» объявлен Российской государственной библиотекой для молодёжи при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и портала «Культура.РФ».

Заявки на конкурс по 4 основным, а также 2 специальным номинациям, учреждённым Министерством культуры РФ и технологической компанией VK, принимаются до 17 сентября.

С 26 сентября по 3 октября будет проведено открытое Интернет голосование. Финальный отбор лучших медиапродуктов сделает жюри – эксперты из числа ведущих специалистов библиотечного дела, медиаиндустрии и молодёжной политики.

Имена победителей будут названы 10 октября в рамках Всероссийской конференции «Современная молодёжь в современной библиотеке». Призовой фонд включает дипломы, денежные премии и ценные подарки.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.