«Музыка для всех» – новый проект Российского национального оркестра, продолжающий серию благотворительных и просветительских концертов, предназначенных для детской аудитории, а также посещения всей семьей.

Традиция общедоступных концертов была заложена выдающимися деятелями мировой культуры. Так, неоценимый вклад в развитие русской музыкальной культуры внес дирижер Сергей Кусевицкий (1874-1951), многочисленные выступления которого открыли слушателям сочинения тогда молодых авторов – Скрябина, Рахманинова, Мясковского, Стравинского, Метнера, Прокофьева. Не менее увлеченным подвижником в деле знакомства широкой аудитории с классическими шедеврами был великий дирижер Леонард Бернстайн и многие его последователи в самых разных странах.

Ансамбли и солисты РНО на протяжении многих лет проводят подобные концерты для самой разной аудитории. Предстоящее выступление, которое пройдет 23 января в Итальянском дворике ГМИИ имени А.С. Пушкина, станет также и своего рода творческой лабораторией. В ней каждый музыкант РНО выступит не только в роли исполнителя, но и в качестве солиста-интерпретатора, соавтора, аранжировщика и даже импровизатора. Создавая оригинальные оркестровки и переложения для различных составов, музыканты РНО совершенствуют свое исполнительское мастерство, открывая слушателям новые грани хорошо известных шедевров.

Публику ждет калейдоскоп ярчайших номеров, которые прозвучат в исполнении солистов оркестра, лауреатов российских и международных конкурсов: Татьяны Поршневой (скрипка), Всеволода Гузова (виолончель), гобоистов Ольги Томиловой и Виталия Назарова, Максима Рубцова (флейта), Леонида Огринчука (клавесин), Дмитрия Айзенштадта (кларнет), Константина Григорьева (труба) и других. За пульт в этот вечер встанет артист оркестра, скрипач и дирижер Алексей Соболев.

В программе — Бах, Вивальди, Перголези, Моцарт, Чимароза, Венявский, Чайковский.

На концерт «Музыка для всех» приглашены подопечные фонда «Дом с Маяком» и посетители ГМИИ им. А.С. Пушкина с инвалидностью по зрению.

Часть билетов доступна для покупки всем желающим, их можно приобрести на сайте музея. По ним также можно посетить выставку «Всеобщий язык» — до концерта, с 18:00 до 19:00, или в антракте.



Фото – Е. ЕВТЮХОВА

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