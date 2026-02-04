Lida перепел хит девяностых для саундтрека сериала «Резервация»

В онлайн-кинотеатре «КИОН» состоялась премьера детективного триллера «Резервация» — первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности». В одном из самых обсуждаемых сериалов прямо сейчас снялись Денис Шведов, Филипп Янковский, Алексей Розин, Екатерина Волкова, Полина Гухман, Николай Шрайбер и многие другие.

Саундтреком к проекту стала песня «Странные танцы» легендарной советской и российской группы «Технология», точнее, его кавер-версия в исполнении популярного артиста Lida.

«Кстати, сериал классный, без иронии, я посмотрел первую серию — и меня зацепило атмосферой. Если честно, с творчеством группы «Технология» я знаком не был, впервые услышал, когда мне предложили сделать этот ремикс для сериала. Более того, песня «Странные танцы» мне не понравилась, не моя прогрессия, не моя мелодия, не мой ритм, так что задачка была не из простых. Для меня это был квест!», — рассказалы Lida.