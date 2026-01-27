25 лет «Бутырки»: юбилей и премьера клипа, снятого в зале суда

Легендарная группа «Бутырка» готовится отметить свой 25-летний юбилей. В честь знаменательной даты коллектив представит поклонникам нечто особенное – премьеру нового клипа на одну из своих самых знаковых песен – «А для вас я никто». Эта композиция, ставшая визитной карточкой группы, получила новое воплощение, которое обещает удивить и порадовать слушателей.

Песня «А для вас я никто» имеет особую историю, тесно связанную с творческим путем фронтмена группы Олега Симонова. Написанная в местах заключения, она всегда отличалась особой глубиной и искренностью. В новой версии композиции звучат голоса как нового солиста Жени Капустянского, так и самого Олега Симонова, что придает песне дополнительную эмоциональную окраску и подчеркивает преемственность поколений в коллективе.

Режиссер Иван Соловьев предложил для нового клипа смелую и оригинальную концепцию. Действие разворачивается в зале суда, где солисты группы оказываются на скамье подсудимых. Однако, вместо ожидаемой драмы, клип наполнен искрометной самоиронией. Судебное заседание неожиданно трансформируется в зажигательный танцпол, где к всеобщему веселью присоединяются все участники процесса – от строгого судьи до членов присяжных. Этот подход вновь демонстрирует уникальную способность «Бутырки» гармонично сочетать юмор и самоиронию с серьезностью затрагиваемых тем.

Особой изюминкой видеоработы стало дебютное участие супруги Олега Симонова, Юлии. Исполнив роль присяжной, она добавила клипу личный и трогательный оттенок.

Презентация нового клипа на песню «А для вас я никто» станет кульминацией празднования 25-летия творческой деятельности группы.

«Группа «Бутырка» – один из самых узнаваемых и любимых коллективов на российской музыкальной сцене, чьи песни находят отклик в сердцах слушателей благодаря своей искренности и жизненной правде. За 25 лет творческого пути группа выпустила множество хитов, ставших народными, и завоевала преданную армию поклонников», — отметила генеральный директор лейбла «Новый мир» Анастасия Лаврова.

Премьера клипа – это яркое событие, которое подчеркивает значимость 25-летнего юбилея группы «Бутырка» и открывает новую главу в их богатой творческой истории.