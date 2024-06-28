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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUЛитрес составил рейтинг самых популярных книг о футболе

Литрес составил рейтинг самых популярных книг о футболе

editor
By editor
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евро-2024 - Литрес составил рейтинг самых популярных книг о футболе

В разгар проведения чемпионата Европы по футболу книжный сервис Литрес проанализировал спрос на книги об этом виде спорта с начала 2024 года. Лидером рейтинга стала обучающая тонкостям игры книга Дена Бланка «IQ в футболе. Как играют умные футболисты».

14 июня в Мюнхене стартовал чемпионат Европы по футболу ― масштабное спортивное событие, притягивающее внимание миллионов преданных поклонников и любителей этой командной игры. Специально к «экватору» соревновательного периода Литрес изучил продажи, бесплатные скачивания, а также чтение и прослушивание произведений о футболе по Литрес Подписке с 1 января по 27 июня 2024 года и выяснил, какие из них являются самыми популярными среди аудитории сервиса.

Первое место в литературной турнирной сетке досталось книге «IQ в футболе. Как играют умные футболисты». Автор Ден Бланк простым и доступным языком раскрывает секреты игры с мячом, учит выстраиванию стратегии и принятию решений, способных переломить ход матча. Вторую и третью строчку рейтинга заняла автобиография самого успешного тренера в истории Великобритании Алекса Фергюсона в аудио и электронном формате соответственно. В шаге от пьедестала почета остановилась книга Гильема Балаге «Пеп Гвардиола. На пике», рассказывающая о тренере легендарного клуба «Барселона» Хосепе Гвардиоле. Замыкает топ-5 биография Криштиану Роналду ― «Криштиану Роналду. Одержимый совершенством», написанная Лукой Кайоли. 

В список 10 самых популярных книг также вошли: автобиография Карло Анчелотти, «Верьте в нас! Как Юрген Клопп вернул “Ливерпуль” на вершину» Мелиссы Редди, аудиокнига «Я, Лионель Месси» Лукаса Дельгадо, «Азбука футбола. Увлеки своего ребёнка самой популярной игрой!» Георгия Черданцева, которую можно слушать по пути на стадион, и та же книга от Гильема Балаге о Хосепе Гвардиоле только в аудиоформате.

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