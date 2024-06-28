Литрес составил рейтинг самых популярных книг о футболе

В разгар проведения чемпионата Европы по футболу книжный сервис Литрес проанализировал спрос на книги об этом виде спорта с начала 2024 года. Лидером рейтинга стала обучающая тонкостям игры книга Дена Бланка «IQ в футболе. Как играют умные футболисты».

14 июня в Мюнхене стартовал чемпионат Европы по футболу ― масштабное спортивное событие, притягивающее внимание миллионов преданных поклонников и любителей этой командной игры. Специально к «экватору» соревновательного периода Литрес изучил продажи, бесплатные скачивания, а также чтение и прослушивание произведений о футболе по Литрес Подписке с 1 января по 27 июня 2024 года и выяснил, какие из них являются самыми популярными среди аудитории сервиса.

Первое место в литературной турнирной сетке досталось книге «IQ в футболе. Как играют умные футболисты». Автор Ден Бланк простым и доступным языком раскрывает секреты игры с мячом, учит выстраиванию стратегии и принятию решений, способных переломить ход матча. Вторую и третью строчку рейтинга заняла автобиография самого успешного тренера в истории Великобритании Алекса Фергюсона в аудио и электронном формате соответственно. В шаге от пьедестала почета остановилась книга Гильема Балаге «Пеп Гвардиола. На пике», рассказывающая о тренере легендарного клуба «Барселона» Хосепе Гвардиоле. Замыкает топ-5 биография Криштиану Роналду ― «Криштиану Роналду. Одержимый совершенством», написанная Лукой Кайоли.

В список 10 самых популярных книг также вошли: автобиография Карло Анчелотти, «Верьте в нас! Как Юрген Клопп вернул “Ливерпуль” на вершину» Мелиссы Редди, аудиокнига «Я, Лионель Месси» Лукаса Дельгадо, «Азбука футбола. Увлеки своего ребёнка самой популярной игрой!» Георгия Черданцева, которую можно слушать по пути на стадион, и та же книга от Гильема Балаге о Хосепе Гвардиоле только в аудиоформате.