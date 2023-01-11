«Лица консерваторского ополчения»: в Московской консерватории впервые прозвучат произведения Константина Макарова-Ракитина

15 января в Рахманиновском зале состоится первый концерт цикла «Лица консерваторского ополчения», организованный Московской консерваторией совместно с Российской академией музыки им. Гнесиных. В программу войдут произведения выпускника Музыкального училища им. Гнесиных и Московской консерватории — Константина Макарова-Ракитина.

Константин Макаров-Ракитин окончил Школу высшего художественного мастерства при Московской консерватории и был принят в качестве ассистента в класс композиции Николая Мясковского. Вместе с женой, поэтом Маргаритой Алигер, он работал над оперой «Невеста солдата» по повести Валентина Катаева «Я — сын трудового народа», которая готовилась к постановке в Большом театре. Среди поколения композиторов 1930-х годов Макаров-Ракитин был единственным автором, которого единогласно считали талантливым Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, Николай Мясковский и Юрий Шапорин.

В самом начале Великой Отечественной войны Макаров-Ракитин ушел добровольцем на фронт и трагически погиб 4 сентября 1941 года в бою на Вяземском направлении при обороне Москвы.

В концерте 15 января впервые за почти сто лет прозвучат произведения Макарова-Ракитина: Концерт для фортепиано с оркестром в авторском переложении для двух роялей, цикл обработок для солистов и оркестра «Крымские песни» (премьерное исполнение), «Юношеская сюита» для фортепиано, обработка еврейской песни «Нохемке майн зун» для виолончели в сопровождении фортепиано, а также вокально-инструментальные миниатюры на слова Александра Пушкина и Маргариты Алигер.

Начало концертов в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.