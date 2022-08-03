ЛОНДОН (Великобритания): Nikolskaya Gallery, G Gallery и Art Kira Chuvacova открывают масштабную международную выставку «Naked Nature»

Проект «Naked Nature» представляет масштабную международную выставку, организованную Nikolskaya Gallery, G Gallery и Art Kira Chuvacova. На выставке будет представлена уникальная коллекция современной живописи, в которую вошли работы известных и сформировавшихся авторов, а также работы молодых, но одаренных и перспективных художников. В экпозицию выставки вошло более 60 произведений.

Открытие международной выставки «Naked Nature» состоится 25 августа на трех площадках Nikolskaya Gallery в Лондоне, G Gallery в Самаре, и в Art Kira Chuvacova в Екатеринбурге.

Выставка акцентирует внимание на многообразии художественных техник и стилей. Каждый автор, представленный в экспозиции, обладает уникальным и узнаваемым авторским стилем. Здесь можно встретить работы, выполненные в как в безупречном минимализме, так и в чувственной, провокационной манере. Участники выставки работают с различными материалами от акварели и акрила до туши и дизайнерских маркеров, которые позволяют передать динамику с акцентом на смысловые детали образа. Проект знакомит зрителя с яркими, смелыми и актуальными работами современных художников и вовлекает его в удивительный мир эстетики тела и природы, обнажая все сокровенное.

Главной линией проекта обнаженная натура нашего мира выступили пейзажи, которые затронули проблемы экологии и деликатно подняли вопросы значимости природы в нашей жизни, загрязнениях окружающей среды, отметили живописью, как сберечь и приумножить то, что имеем.

Выставка открывает зрителю объемное поле идей и разнообразных интерпретаций картин в стиле naked nature, которые пробуждают фантазию и насыщают пространство новыми необыкновенными красками. «Naked Nature» — проект, исследующий акценты эстетического восприятия тела и природы.

В рамках открытия проекта приглашены гости галереи и коллекционеры, ценители прекрасного и дизайнеры. Команда подготовила электронные каталоги с биографиями и произведениями авторов-участников. Также выставка будет дублироваться в виртуальном пространстве Nikolskaya Gallery, куда можно попасть с любой точки мира.

Участники выставки: Marina Marzepane, Екатерина Пригарняя, Елена Цикина, Катя Барац, Турсункулов Рахимходжа, Пидченко Сергей, Кира Чувакова, Маргарита Добровольская, Самитина Екатерина, Светлана Гри, Ольга Сапожникова, Дарья Дементьева, Анна Боровикова, Валерия Сальникова, Юлиана Глазкова, Анна Вершинина, Людмила Балдина, Елена Лисовская, Мари Котялапа, Настя Федорова, Халиуллова Юля, Лара Колчина, Наташа Рави, Сержантова Алина, Екатерина Жук, Гуля Ворона, Таня Камаро, Каребина Леся, Алевтина Тяпина, Екатерина Орёл, Яна Скороходова, Гладкова Анна, Ланг Ирина, Васенина Юлия, Полюдова Евгения, Зубахина Евгения, Вероника Теслицкая.

Выставка работает с 25 августа по 5 сентября. Вход бесплатный.

Где? London, New Bond Street 125, Nikolskaya Gallery.

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