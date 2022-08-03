«Радио Шансон» приглашает на свой день рождения в Москве

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Настоящий праздник – это любимые люди рядом, хорошее застолье, веселое настроение и душевная музыка. Именно такой праздник «Радио Шансон» подарит всем в честь своего дня рождения.

День Рождения Радио Шансон

Без подарков в этот день, конечно, не обойдется. Но дарить их будет «Радио Шансон»! Лучшие песни от прекрасных артистов прозвучат 15 августа в центре Москвы. Радиостанцию поздравят и споют для вех гостей Михаил Шуфутинский, группа «Дюна», Евгений Григорьев, Сосо Павлиашвили, Ярослав Сумишевский, Алексей Петрухин, Рада Рай и многие другие. О таком празднике можно только мечтать!

Организаторы приглашают всех на день рождения «Радио Шансон». Будут танцы, улыбки и хиты шансона по-русски, которые знают и любят все без исключения. Отпразднуем с размахом!

Музыки много, Шансон – один!

15 августа в «Яровит Холл» на Якиманке, будем отмечать вместе!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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