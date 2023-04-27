Лучшие игровые смартфоны до 25000 рублей

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Смартфон Realme 10 8/256 ГБ

Смартфон Realme 10 8/256 ГБ - это высокопроизводительный смартфон, который оснащен рядом передовых технологий и функций.

Технические характеристики:

Экран: 6,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей

Процессор: восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц

Графический процессор: Mali-G57 MC2

Оперативная память: 8 ГБ

Встроенная память: 256 ГБ, расширяемая с помощью microSD-карты

Основная двойная камера с разрешением 50+2 Мп

Фронтальная камера: 16 МП

Аккумулятор: емкость 5000 мАч, быстрая зарядка мощностью 30 Вт

ОС: Android 11, Realme UI 2.0

Датчики: сканер отпечатков пальцев на боковой стороне, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас

Смартфон также поддерживает две nano SIM-карты и работает в диапазонах 2G, 3G и 4G. Есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и NFC.

Realme 10 8/256 ГБ RU имеет стильный дизайн с изогнутым задним стеклом и металлической рамкой. Он доступен в двух цветах: черном и белом. Смартфон предлагает быструю работу и высокое качество изображения на большом экране, что делает его отличным выбором для различных задач, включая просмотр фильмов, игры и съемку фотографий.

Смартфон Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A33 5G - это смартфон, работающий на базе операционной системы Android 12 и оснащенный поддержкой сетей пятого поколения.

Характеристики:

Экран: 6,4-дюймовый Super AMOLED с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Процессор: Exynos 1280, 2,4 ГГц.

Графический процессор: Mali-G68

Память: 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной, расширяемой с помощью карты памяти microSD.

Камеры: основная камера на 48 Мп с диафрагмой f/1.8, ультраширокоугольная камера на 5 Мп с диафрагмой f/2.2, макрокамера на 2 Мп и глубинный сенсор на 2 Мп, а также фронтальная камера на 13 Мп.

Батарея: 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Сеть: поддержка 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS и USB Type-C.

Датчики: сканер отпечатков пальцев на задней панели, акселерометр, гироскоп, датчик приближения и компас.

Смартфон Samsung Galaxy A33 5G имеет достаточно мощные технические характеристики, которые позволяют ему быстро и эффективно обрабатывать данные, работать с приложениями и играми, а также снимать качественные фото и видео. Большой экран с высокой частотой обновления позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями, а батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы устройства. Кроме того, поддержка сетей 5G позволяет быстро и без проблем обмениваться данными в интернете.

Смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE

Смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE – это ультратонкий и легкий телефон с продвинутыми характеристиками и поддержкой сетей 5G. Он оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает более плавную и реалистичную картинку. Кроме того, на передней панели расположена камера с разрешением 20 Мп.

Основная камера смартфона представлена тремя модулями: основной сенсор с разрешением 64 Мп, широкоугольный объектив с углом обзора 119 градусов и макросенсор с разрешением 5 Мп. С этой камерой можно снимать видео в 4K разрешении.

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G и оснащен 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает высокую производительность и большой объем хранения данных. Он также имеет аккумулятор емкостью 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Xiaomi 11 Lite 5G NE поддерживает работу с двумя SIM-картами и работает на операционной системе Android 11 с надстройкой MIUI 12. Смартфон также имеет NFC-модуль, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Характеристики:

Дисплей: 6.55 дюймов, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 пикселей), 90 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G

Оперативная память: 6 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ

Основная камера: 64 Мп + 8 Мп (широкоугольный объектив) + 5 Мп (макросенсор)

Фронтальная камера: 20 Мп

Аккумулятор: 4250 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

Операционная система: Android 11, MIUI 12

Связь: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Размеры: 160.53 x 75.73 x 6.81 мм

Вес: 158 грамм.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro NFC

Рассмотрим смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro NFC, который имеет ряд характеристик, делающих его привлекательным для пользователей. Этот смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400х1080 пикселей и высокой частотой обновления в 120 Гц, что обеспечивает плавную и четкую картинку при просмотре контента и играх.

В качестве процессора используется мощный Qualcomm Snapdragon 732G, который способен обеспечить высокую производительность и быстродействие устройства, а также оптимизировать энергопотребление для длительного использования без подзарядки.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro NFC оснащен квадрокамерой с основным объективом на 64 МП, которая позволяет создавать высококачественные фотографии и видео. Благодаря оптическому стабилизатору изображения и возможности записи 4K-видео, пользователи смогут создавать яркие и четкие снимки в любых условиях освещения.

Смартфон имеет NFC-модуль, что позволяет осуществлять бесконтактные платежи и передачу данных между устройствами. Большой объем оперативной памяти в 6 ГБ и встроенной памяти в 128 ГБ обеспечивает достаточно места для хранения данных, приложений и мультимедийного контента. Также есть возможность расширения памяти с помощью карты памяти.

Смартфон работает на операционной системе Android 11 с пользовательским интерфейсом MIUI 12, который предлагает широкий набор настроек и функций для настройки устройства под личные предпочтения. Емкость аккумулятора составляет 5020 мАч, что обеспечивает достаточно длительное время работы без подзарядки.

Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G

Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G - это мощное устройство, оснащенное передовыми технологиями, которые позволяют наслаждаться комфортным и быстрым использованием смартфона.

Этот смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 732G, который обеспечивает высокую производительность и быструю скорость работы, а также позволяет запускать множество приложений одновременно без задержек и зависаний.

Смартфон имеет 6.67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400x1080 пикселей и соотношением сторон 20:9. Он поддерживает функцию частоты обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное и четкое отображение контента.

Камера смартфона состоит из четырех модулей: основная камера с разрешением 64 МП, ультраширокоугольная камера с разрешением 8 МП, макрокамера с разрешением 2 МП и датчик глубины с разрешением 2 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП.

Смартфон поддерживает работу в сетях 5G, что обеспечивает высокую скорость интернет-соединения и улучшенную связь. Кроме того, устройство оснащено NFC-чипом, что позволяет использовать его для бесконтактных платежей и других функций.

Смартфон Xiaomi Poco M4 Pro 5G имеет большой аккумулятор емкостью 5000 мАч, который обеспечивает долгое время автономной работы. Он также поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

В целом, Xiaomi Poco M4 Pro 5G - это мощный и функциональный смартфон, который отлично подходит для любых задач, от игр до работы и повседневного использования.

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