Лучшие молодые творцы собрались в финале чемпионата ArtMasters

В музее «Атом» на ВДНХ состоялась традиционная встреча финалистов и организаторов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters-2024. Торжественное мероприятие не только ознаменовало старт финального этапа в основной возрастной категории, но и стало мощным зарядом мотивации для участников.

В этом году ArtMasters отмечает юбилей. За пять лет в чемпионате приняли участие более 100 000 участников из всех регионов России и 112 стран мира. ArtMasters – это 30 уникальных компетенций, 181 эксперт, каждый из которых является ведущим лидером индустрии, лучшие площадки страны, денежные призы на сумму более 85 млн рублей.

«Я хочу поздравить участников ArtMasters с юбилеем, потому что пять лет – это тот срок, который определяет эффективность проекта. В этом году поступило вдвое больше заявок, что делает ваш успешный отбор еще более значимым. ArtMasters уже стал платформой для развития талантов, и это признал Президент, выделивший проект как важный инструмент поддержки молодых креативных людей. В сообществе ArtMasters вы получите крепкую поддержку, которая вам необходима для преодоления любых препятствий на пути к успеху! ArtMasters – это не только возможность получить опыт и знания, но и мост в индустрию», – отметил, открывая мероприятие, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, заместитель Председателя Оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский.

В мероприятии приняли участие 200 финалистов, представляющих 20 компетенций основной возрастной категории (18-35 лет), 70 экспертов, а также члены Ассоциации ArtMasters, члены Наблюдательного совета и Оргкомитета чемпионата, амбассадоры и почетные гости, среди которых заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова; Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев; Заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Першин; Ректор ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства – ГИТИС» Григорий Заславский; Ректор ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» Владимир Малышев; Ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» Валерий Белгородский; Генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор и другие.

«Слова финалистов прошлых сезонов о том, что ArtMasters стал для них не только домом, но и «социальным лифтом» в мир профессионалов – это самая большая награда. Именно ради этого мы все здесь! ArtMasters – это не просто чемпионат, а настоящая экосистема, метавселенная для молодых творцов. Огромная благодарность нашим руководителям за создание таких возможностей», – сказала Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

В рамках мероприятия были презентованы стратегические проекты экосистемы: творческая резиденция Ленинка. Арт, Форум ArtMasters, а также кадровая платформа, которая объединит финалистов чемпионата и лучших работодателей креативных индустрий.

Как отметил в своем выступлении руководитель экосистемы ArtMasters Борислав Володин, рост и развитие проекта – это ответ на запросы творческих людей. За пять лет существования экосистема проектов значительно расширилась, чтобы обеспечить благоприятные условия для реализации творческого потенциала молодежи. «Мы стремимся быть ближе к каждому из вас и уже второй год проводим региональный чемпионат. Наша цель – помочь вам уверено идти по своему профессиональному пути, поэтому запускаем кадровую платформу. Нам важно, чтобы вы обрели место, где творчество действительно не имеет границ, поэтому создаем инновационную резиденцию», – подчеркнул Борислав Володин.