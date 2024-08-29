Крылатые братья «Бурана»: девять лет с открытия интерактивного музейного комплекса на ВДНХ

29 августа 2015 года интерактивный музейный комплекс «Буран» на ВДНХ открыл двери для первых посетителей. За девять лет работы его посетили более 200 000 тысяч человек. В честь памятной даты с момента открытия Выставка рассказывает о легендарном шаттле и приглашает на тематические экскурсии.

В 1988 году с космодрома Байконур впервые в истории советской космонавтики был запущен орбитальный корабль «Буран» с помощью ракеты-носителя «Энергия». Полет длился 205 минут, в течение которых «Буран» совершил два витка вокруг Земли, а затем успешно приземлился на Байконуре. Это событие стало одним из самых значимых в истории освоения космоса в Советском Союзе.

Познакомиться с «Бураном» можно на экскурсиях в интерактивном музее, который находится внутри макета орбитального корабля на территории Выставки, рядом с павильоном №20, ракетой-носителем «Восток» и Центром «Космонавтика и авиация».