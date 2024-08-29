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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Крылатые братья «Бурана»: девять лет с открытия интерактивного музейного комплекса на ВДНХ

editor
By editor
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буран

29 августа 2015 года интерактивный музейный комплекс «Буран» на ВДНХ открыл двери для первых посетителей. За девять лет работы его посетили более 200 000 тысяч человек. В честь памятной даты с момента открытия Выставка рассказывает о легендарном шаттле и приглашает на тематические экскурсии.

В 1988 году с космодрома Байконур впервые в истории советской космонавтики был запущен орбитальный корабль «Буран» с помощью ракеты-носителя «Энергия». Полет длился 205 минут, в течение которых «Буран» совершил два витка вокруг Земли, а затем успешно приземлился на Байконуре. Это событие стало одним из самых значимых в истории освоения космоса в Советском Союзе.

Познакомиться с «Бураном» можно на экскурсиях в интерактивном музее, который находится внутри макета орбитального корабля на территории Выставки, рядом с павильоном №20, ракетой-носителем «Восток» и Центром «Космонавтика и авиация».

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