Лучших юных чтецов Москвы выберут в финале конкурса «Живая классика»

Региональный финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» пройдет в Белом зале Дома кино 6 апреля с 14 до 17 часов. Трое победителей отправятся в «Артек» — отдыхать, учиться и представлять Москву в финале самого масштабного литературного конкурса страны.

В конкурсе участвуют подростки 10-17 лет, которые читают со сцены отрывки любимых прозаических произведений. В финал в Москве вышли 16 подростков 11-17 лет, которые уже прошли отбор на классном, школьном, районном этапе конкурса и в полуфинале, и выиграли у более, чем 3000 ровесников.

Выступления школьников в финале будет оценивать экспертное жюри:

Наталья Беляева – профессиональный чтец аудиокниг, член Союза дикторов, чтец более 200 аудиокниг на Литрес, лауреат премий в области аудиокниг. Автор обучающих программ для чтецов.

Ксения Жукова — драматург, сценарист, прозаик, лауреат независимой литературной премии «Дебют», автор книг для подростков.

Елена Бушуева-Цеханская — дипломант Всероссийского конкурса артистов-чтецов, актриса театра и кино.

Анна Осташевская — главный редактор детского издательства «Пять четвертей» (выпускает современную прозу для школьников — от младшей до старшей школы).

Лада Кутузова — детский писатель, финалист одной из самых значимых российских премий в области детской литературы – премии им. Э.Н. Успенского «Большая сказка»

Члены жюри будут оценивать и выбор произведения, и работу чтеца с залом, и его актерские способности и вы берут трех победителей, которые отправятся в «Артек».

Также участники финала получат призы от издательства «Белая ворона» и партнеров конкурса.

В «Артеке» финалисты из Москвы встретятся с победителями региональных финалов из всех регионов России. Их ждет большая программа: занятия с преподавателями Щукинского театрального института, специалистами в области подростковой литературы и медиа. В «Артеке» также пройдут и отборочные соревнования чтецов к Всероссийскому финалу конкурса «Живая классика»: из 255 ребят-региональных победителей, выберут 15 финалистов. Им предстоит выступить на «Артек-Арене» перед 4000 зрителей из всех отрядов.

Среди подарков, которые получат победители Всероссийского финала – сертификаты на книги от интернет-магазина «Лабиринт», электронные ридеры Volta 3 от компании ONYX BOOX, электронные книги от крупнейшего читательского ресурса «Литрес» и другие подарки.

В этом году отдельное внимание уделено современной литературе: для тех ребят, которые читают произведения писателей XXI века, книжный магазин «Лабиринт» учредил специальную номинацию. Во время отборочных соревнований в «Артеке» жюри выберет 3 победителей в этой спецноминации.

Еще одна новация сезона – участники «Живой классики» смогут попробовать себя в роли профессиональных чтецов и запишут аудиокниги для приложения Национальной электронной библиотеки «СВЕТ».

Ну а летом 2022 года участники конкурса «Живая классика» из 15 регионов России смогут принять участие в акции «Всероссийский день чтения вслух». Она пройдет в июле этого года, прочитать свои любимые произведения на городских площадках смогут как дети, так и взрослые.

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