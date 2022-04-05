Молодежный театр объявил об открытии конкурса молодых театральных фотографов «Театр в объективе»

Ежегодный петербургский конкурс молодых театральных фотографов и театральной фотографии «Театр в объективе» был учрежден в 2018 году. Молодежным театром на Фонтанке при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью выявления новых имен молодых театральных фотографов (от 16 до 40 лет).

Каждый год к конкурсу присоединяется один из театров Северной столицы, чей премьерный спектакль наряду со спектаклем Молодежного театра становится предметом конкурсной съемки.

Заявки на участие в фотоконкурсе принимаются до 30 апреля 2022 года включительно.

Из числа претендентов жюри, состоящее из профессиональных театральных фотографов, журналистов, представителей Комитета по культуре отберет в конце апреля лишь пятерых. После инструктажа и предварительного ознакомления с залами театров «Приют комедианта» и Молодежного, счастливчики будут допущены в мае к конкурсной съемке.

Объектами съемки станут премьеры текущего сезона – «Серотонин» реж. Андрей Прикотенко (Театр «Приют комедианта» – соорганизатор конкурса в 2022 г.) и #Женитьба_net реж. Александра Кладько (Молодежный театр на Фонтанке». Конкурсная съемка состоится в первой половине мая.

Основные номинации:

«Афиша» — фото, отражающее суть режиссерского высказывания.

«Семь кадров» — история, рассказанная в спектакле, отраженная в семи фотографиях.

«Эмоция» — фото, отражающее накал эмоций (портрет, сцена из спектакля).

«Человек» — фото, передающее черты характера, отношений, особенностей конфликта.

Победитель конкурса получает право размещения своего фото на афише профессионального театра. Участники конкурса получают ценные призы и дипломы конкурса, обретают новые профессиональные связи, а также возможность принимать участие в последующих фотовыставках, проводимых по итогам конкурса.

Отправить заявку и ознакомиться с условиями конкурса можно на его сайте: http://fotokonkurs.mtfontanka.tilda.ws.

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