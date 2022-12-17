Polnalyubvi и Смешарики представили «Новогоднюю колыбельную»

16 декабря создатели анимационного проекта «Смешарики» (ГК «Рики») и популярная исполнительница Марина Демещенко, выступающая под романтическим псевдонимом polnalyubvi представили своим поклонникам новое прочтение композиции «Новогодняя колыбельная», песни, которая в следующем году, как и сам сериал, отметят своё 20-летие.
«Жаль, но нельзя уговорить хоть раз часы свой замедлить ход…» - именно с этих слов начинается легендарная композиция, впервые прозвучавшая в декабре 2003 года в серии «Куда уходит Старый год?». Под чарующий голос Марины Ланда, зрители видят на экране Смешариков, танцующих во дворе, передающих по цепочке звезду-макушку и загадывающих желания. Спустя 20 лет песня получила новое прочтение. Будто хрустальное сокровище, создатели проекта бережно и с особым уважением к оригиналу доверили исполнение Марине Демещенко, популярной певице, известной под псевдонимом polnalyubvi, автору таких хитов как «Кометы», «Девочка и море» и других.
Сама Марина откровенно признается в теплом отношении к «Смешарикам»:
«Смешарики – это мое детство. Помню, как радовалась каждому выпуску и не могла оторваться от экрана. Смешарики – это ностальгия. Телепорт для того, чтобы снова вернуться в беззаботное время, когда все было красочным и ярким, будто наряженная новогодняя елка».
Татьяна Павлова, продюсер сериала «Смешарики»:
«В 2023 году проект отметит своё 20-летие. Понимая, что не только для нас, но и для многих, “Смешарики” - это больше чем мультфильм, это часть детства, воспоминания, это ожидание нового, переживания и грусть, это смех и улыбки. Словно плюшевый медвежонок из детства. Понимаешь, что ты вырос и уже не играешь в игрушки, но то, что где-то там есть тот самый мишка, с потертым носом и глазами-пуговками – успокаивает. По традиции, в конце года, мы стараемся преподнести какой-то подарок поклонникам проекта. А наступающий – особенный. Это начало новой эры, нового десятилетия. И потому всё, что мы будем создавать в этом году, и в отношении контента и в музыкальном направлении – будет иметь особый смысл».
Олег Трояновский, музыкальный продюсер ГК «Рики»:
«Оригинальное исполнение Марины Ланда превзойти невозможно. Оно безупречно. Да мы и не пытались, а пошли другим путём. Задача была в воссоздании нового прочтения. Творчество polnalyubvi пронизано сказочными сравнениями, мистической эстетикой и метафорами. Нам показалось, что есть в этом какой-то символизм, объединяющий то, что создает polnalyubvi и то, что в сердце проекта «Смешарики». А когда эти моменты совпадают, получается та самая магическая органика, которой не нужны ни блеск, ни мишура, а только сказочная музыка и кристально нежный голос».
Марина Демещенко, polnalyubvi:
«Я очень люблю «Новогоднюю колыбельную», от нее веет теплом и уютом предновогоднего волшебства. Мне кажется, эта песня поможет моим сверстникам погрузиться обратно в детство, где было так весело и беззаботно, а в доме пахло елкой. Ведь сейчас в мире очень не хватает добра и света, так пусть «Новогодняя колыбельная» станет светлым лучиком для каждого, у кого есть сердце».
Сингл от «Смешариков» и polnalyubvi появился на всех музыкальных площадках. Стилистику обложки разработала юная художник-иллюстратор Юлия Чайковская, которая призналась, что любимые образы Смешариков помогли ей стать такой, какой она есть сегодня.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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