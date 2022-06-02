«Маэстро и дети»: концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и юных талантов страны состоялся в Москве

30 мая 2022 года в Московском международном Доме музыки состоялся яркий финал II Межрегионального фестиваля классического искусства «Viva Maestro!». На одной сцене с музыкантами Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» выступили лучшие участники фестиваля – одаренные дети из Курской, Белгородской, Оренбургской областей, а также из Москвы.

В камерном зале Московского международного Дома музыки участники фестиваля выступали впервые. Такую возможность они получили благодаря поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука, спорт», компании «Металлоинвест» и Президентского фонда культурных инициатив.

Открыл концерт специальный гость – солист московской государственной академической филармонии, лауреат международных конкурсов Гайк Казазян. В дуэте с ученицей ДМШ № 5 (Старый Оскол) Миланой Поварницыной маэстро исполнил «Концерт ре минор для 2-х скрипок с оркестром» И.С. Баха. В исполнении юных старооскольских пианисток прозвучали джазовые произведения А Цфасмана. Исключительной особенностью концерта стало выступление 14-летней Ксении Курлович из московской центральной музыкальной школы. За арфой она исполнила «Арию в классическом стиле» М.Гранджани. Публика одинаково громко и восторженно встречала как маэстро, так и юных артистов. Завершился музыкальный вечер выступлением Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением главного дирижера Михайловского театра Александра Соловьева.

Отметим, что концерт стал финальным мероприятием II Межрегионального фестиваля классического искусства «Viva Maestro!», который ежегодно проходит в Белгородской области. В рамках него прошли пять концертов на лучших концертных и филармонических площадках регионов страны. Более 50 одаренных учеников музыкальных школ и колледжей Белгородской и Курской областей выступили с тремя разными составами оркестров: симфоническим, оркестром русских народных инструментов и камерным «Виртуозы Москвы». Прежде чем выйти на одну сцену с профессионалами, юные музыканты прошли цикл мастер классов от знаменитых маэстро.

«Потрясающий проект и уникальная идея объединить на одной сцене разные поколения. Этот диалог совсем юных музыкантов и уже известных исполнителей — счастье для нас и для них. Мы наблюдаем, как они растут, развиваются, как становятся настоящими музыкантами и делают свои первые шаги на большую сцену. Они приобретают опыт и учатся», — поделилась впечатлениями маэстро Екатерина Мочалова.

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