Выставка фотографий современной архитектуры «Москва. Реальное» открывается в ГМА им. А.В. Щусева

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева открывает выставку фотографий современной архитектуры «Москва. Реальное», которая фиксирует изменения, произошедшие со столицей за последние 10 лет. Посетители могут посмотреть на новые здания через объективы камер лучших архитектурных фотографов Москвы, среди которых Юрий Пальмин, Илья Иванов, Михаил Розанов, Алексей Народицкий, Сергей Пономарев. Организаторы — Москомархитектура и Правительство Москвы. Куратором проекта выступила директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева.

​​«Эта выставка является очень важной для Музея. Музею архитектуры по своей специфике сложнее отслеживать современные архитектурные процессы. В основном Музей показывает архитектуру прошлого. Но для нас очень важны изменения, которые произошли за последние десять лет в Москве, мне и моим коллегам кажется, что данный процесс на промежуточном этапе необходимо зафиксировать. Данная выставка, которую мы открываем, во многом посвящена и подведению итогов, и взгляду в будущее: архитектура снова становится искусством. Мне бы хотелось, чтобы те принципы проектирования и планирования, отношения к современной архитектуре, которые утвердились за последние десять лет в Москве, не закончились бы, а продолжились и развивались, потому что, в конечном итоге, архитектура — это среда, в которой мы живём», — говорит Елизавета Лихачева.

На выставке представлены работы лучших архитектурных фотографов страны — 34 знаковых здания столицы, построенных в течение последних 10 лет, а также новые объекты, планируемые к открытию. Отреставрированный Дом Наркомфина, Музей русского импрессионизма, Парк «Зарядье», ГЭС-2, Большая спортивная арена «Лужники» и другие архитектурные шедевры предстанут в монохромных фотографиях 14 фотографов, среди которых Алексей Народицкий, Ольга Отченашева, Дмитрий Чебаненко, Рустам Шагиморданов, Юрий Пальмин, Михаил Розанов, Илья Иванов, Влад Феоктистов, Даниил Анненков, Дмитрий Чистопрудов, Вадим Щербаков, Дмитрий Яговкин и др. Более половины фотографических работ ранее не показывались широкой публике.

Отобранные к выставке проекты отражают тенденции в современной российской архитектуре. Так, например, БЦ «Аквамарин» (SPEECH, 2012. Авторы проекта: Сергей Чобан, Сергей Кузнецов) — комплекс из четырех зданий, три из которых формируют квартал на Озерковской набережной. «Аквамарин» — очень московское здание. Между корпусами прорезана внутриквартальная улица. Подобное решение — типичное для дореволюционных московских офисных зданий (Деловой двор, Иван Кузнецов, 1911–1913; Северное страховое общество, Иван Реребрг, 1909–1911). Спаренные колонны на одном из корпусов отсылают к советскому авангарду и пролетарской дорике Ивана Фомина (Дом Динамо, 1928–1931). А ребристый фасад с крупным оконными проемами — к модернистской пристройке к ЦУМу (С. Никулин, Ю. Омельченко, А. Казаков, 1974). «Аквамарин» — пример того, как современное здание, не впадая в копийность, за счет тонких отсылок к известным московским постройкам, может быть контекстуально городу. Возможно, этот проект проложит путь к новому метамодернизму, который останется в диалоге с предыдущими вариациями модернизма без ухода в постмодерн.

В 2010-х годах, после многочисленных неудачных попыток, Москва вышла на глобальный архитектурный рынок. Вместо невнятных заказов иностранные архитекторы (John McAslan + Partners, Diller Scofidio + Renfro, Herzog & de Meuron, Zaha Hadid Architects, Ренцо Пиано, Рем Колхас, MVRDV, Nikken Sekkei) получили возможность реализовывать свои идеи в городе.

Москва появилась на карте архитектурных столиц мира. Международный конкурс и последующая реализация парка Зарядья (Консорциум Diller Scofidio + Renfro, Hargreaves Associates, Citymakers, «ТПО Резерв», Сергей Кузнецов, 2017) — во всех отношениях знаковое событие в истории Москвы. Признак того, что город способен внедрять самые передовые, смелые решения. Потребуются еще годы для оценки ландшафтных решений, но сам выбор в пользу строительства парка на большой территории в центре города вместо коммерческой недвижимости – политический жест, говорящий, что человек — главный ресурс в XXI веке, и комфортная среда его обитания требует инвестиций.

Московское метро — подземный памятник архитектуры, без преувеличения — душа столицы. Больше ни одно метро в мире не обладает столь разнообразной архитектурой высочайшего качества. Метро и сегодня остается лабораторией современной архитектуры, где внедряется много эффектных решений. Яркие примеры таких новых станций — «Солнцево», «Терехово», «Переделкино». Но настоящей жемчужиной подземки стали «Мнёвники» (Архитектурное бюро Тимура Башкаева, 2021). Смелый дизайн станции основан на применении нетипичного для московского метро материала — голого архитектурного бетона, окрашенного в красный и черный цвета.

Неотъемлемой частью современной архитектуры, наряду со строительством, является сохранение и редевелопмент существующих построек. Мировое значение имела реставрация шедевра московского конструктивизма Дома Наркомфина архитектора Моисея Гинзбурга (Архитектурное бюро «Гинзбург Архитектс», 2020). Дом сохранил жилую функцию как основную, равно как и ряд свидетельств его прошлого и музеефицированных реставрационных расчисток.

В 2021 году после реконструкции здания бывшей электростанции открылся Дом культуры ГЭС-2 (Renzo Piano Building Workshop). А осенью 2022 года начинается реставрация дома Константина Мельникова. Череда реставраций и реконструкций, вернувших городу наследие недавней современной архитектуры, однозначно свидетельствуют о прогрессивном начале в актуальной архитектуре.

Москва XXI века — один из самых динамично развивающихся городов мира. Здесь работают ведущие архитекторы, чьи проекты — выдающиеся образцы современной мировой архитектуры. Это парки и музеи, спортивные объекты и образовательные кластеры, деловые кварталы и жилые дома. Все эти объекты формируют уникальный архитектурный облик Москвы. По мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, нет сомнений в том, что работа с Москвой как с архитектурным явлением при правильном подходе поможет развитию архитектуры в целом.

«Ключевая инициатива мэра — это создание актуального нового для Москвы культурного слоя, который останется в памяти города как самобытная часть его культуры. Москва развивалась циклично, культурная «слоистость» Москвы создает ее уникальность. Сегодня наша задача — укрепить городскую ткань, создавая функционально разнообразные пространства с новым качеством архитектуры: яркой, резонансной, инженерно-сложной» — отмечает Сергей Кузнецов.

За архитектуру выставки отвечают бюро Planet 9. Работы фотохудожников будут представлены в крупных форматах — от 1 метра, в скульптурном и графичном дизайне выставки, который отображает, с одной стороны, устремление архитектуры к максимальной визуальной выразительности, с другой, служит наилучшим фоном для смелых архитектурных и фотографических экспериментов.

Рустам Шагиморданов. ММДЦ. Москва-Сити

Константин Антипин. Университет Сколково. Сколкотех. Herzog de Meuron

Сергей Кузневов. Научно-технологический центр МГУ. Арт-группа «Камень»

Южный речной порт. Консорциум Nikken Sekkei и Genpro

Штаб-квартира «Яндекс». PLP Architecture, АПЕКС, RTDA, ARTEZA

Технопарк Сбербанка. Zaha Hadid Architects

Космический центр. UNK

Илья Иванов. Метро «Мневники». Архитектурное бюро Тимура Башкаева, Бустрен

Даниил Аннеников. ГЭС-2. Renzo Piano Building Workshop,проектное бюро, АПЕКС

Дмитрий Чебаненко. Штаб-квартира НОВАТЕК. SPEECH

Илья Иванов. ЖК Caméo Moscow Villas. WALL

Илья Иванов. ЖК «Бродский». «Цимайло Ляшенко и партнеры»

Юрий Пальмин. Дом Наркомфина. Ginzburg architekts

Дмитрий Яговкин. ЖК «Символ». Атриум

Дмитрий Чебаненко. БЦ «Академик». UNK

Илья Иванов. Дворец художественной гимнастики. Сергей Кузнецов, ТПО «Прайд»

Михаил Розанов. Реконструкция большой спортивной арены. Лужники. Laba Space

Алексей Народицкий. Парк «Зарядье» с концертным залом. Сергей Кузнецов, консорциум Diller Scofidio + Renfro, Hargreaves Associates, Citymakers, ТПО «Резерв», МАХПИ имени академика Полянского, Arteza

Илья Иванов. БЦ «Аквамарин». SPEECH

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