Премьера спектакля «Темные аллеи» в Центре театра и кино

29 июня и 5 июля 2022 года в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова состоится премьера спектакля «Темные аллеи» из цикла «Метаморфозы» в постановке Никиты Михалкова.
«Темные аллеи» — это литературно-сценический коллаж, состоящий из произведений Ивана Бунина («Темные аллеи», «Руся», «Генрих», «Крем Леодор», «Таня») и Антона Чехова («Невидимые миру слезы», «Из воспоминаний идеалиста»).
«Мы продолжаем нашу брендовую историю, которая называется «Метаморфозы» – это сценическое воплощение А.П. Чехова и И.А. Бунина. Мы убеждены, что самое трудное – это передача атмосферы литературных произведений на сцене, это требует осмысления, фантазии и точного понимания духа произведения. Во всех наших «Метаморфозах» главный акцент мы делаем именно на это. Поэтому вся сценография подчинена актерскому исполнению, а это значит, что актеру практически не за что спрятаться. В его арсенале только то, чему он научился, как он чувствует и понимает этих великих писателей и насколько может соответствовать тем задачам, которые перед ним стоят. Мы очень надеемся, что наш спектакль «Темные аллеи» из цикла «Метаморфозы» будет также востребован зрителями, как и все предыдущие», – рассказывает Никита Михалков.
Фото – Сергей ПЕТРОВИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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