МАЭСТРО МИНИНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»

Решением Ученого совета Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского звание «Почетный профессор Московской консерватории» присвоено основателю, многолетнему художественному руководителю и главному дирижеру, ныне президенту Московского государственного академического камерного хора, народному артисту СССР В.Н. Минину.

Под занавес юбилейного для коллектива года Маэстро был торжественно облачен в профессорскую мантию на заседании Ученого совета в Малом зале консерватории. Это произошло в том самом зале, где несколько десятилетий назад состоялся концерт, после которого в беседе Георгия Свиридова и Владимира Минина возникла идея — «быть хору профессиональным».

«Георгий Васильевич позвонил В.Ф. Кухарскому (заместителю министра культуры СССР Е.А. Фурцевой), а дальше — ​дело техники. 30 декабря 1973 года меня пригласил директор Росконцерта Ю.Л. Юровский и дал ночь на составление штатного расписания и сметы... Новый 1974 год Хор встречал в статусе профессионального!» — вспоминает Маэстро (из книги «90. Владимир Минин. Звук на ладонях»).

Жизнь и творчество В.Н. Минина и созданного им коллектива неразрывно связаны с Московской консерваторией. В 1950 году Владимир Минин окончил дирижерско-хоровой факультет Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (занимался под руководством народного артиста СССР Владислава Соколова), в 1957 — аспирантуру под руководством народного артиста СССР Александра Свешникова.

В Большом и Малом залах консерватории Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) представил немало мировых и российских премьер сочинений выдающихся композиторов. Студенты Московской консерватории неизменно участвуют в мастер-классах В.Н Минина, ее выпускники работают в Минин-хоре.

Ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, доктор искусствоведения, профессор А.С. Соколов: «Хор Минина — это общепризнанный эталон качества — и в подборе превосходных голосов, и в безупречном «чувстве локтя» у хористов, и в постижении ими глубин содержания самой разнообразной музыки. За всем этим стоит МАСТЕР, находясь рядом с которым, для любого артиста хора не соответствовать перечисленному просто невозможно» (из книги «Минин-хор. Первые полвека. Звучащая летопись»).

Фото – Эмиль МАТВЕЕВ

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