Дизайнеры со всей России, выступление певицы АИЛИ или как прошел финал конкурса «Fashion bitva»

В центре Москвы, в концертном зале «Arbat Hall», прошел финал 10 сезона проекта «Fashion bitva». Свои коллекции на тему «Будущее 32» представили дизайнеры из Благовещенска, Тюмени, Красноярска, Смоленска, Нальчика, Улан-Удэ, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Комсомольска-на-Амуре, Вологды, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Первое место было отдано вологодскому «Артелю Нарядно». На создание льняной одежды с принтами руководителя вдохновило народное искусство русского севера XIX-XX веков. А именно: резьба, росписи, вышивки, набойки. На основе древних орнаментов, росписей с предметов народного быта и была сделана конкурсная коллекция «Черным бело».

В финале конкурс приняли участие более 20 дизайнеров, работающих в разных стилях. Однако гости смогли насладиться не только коллекциями участников, но и потрясающим голосом певицы АИЛИ, участницы шоу «Залетай в тренды», а также блогера с большой аудиторией. Ее синглы «Не безопасно» и «Гугл карты» закрыли мероприятие и дали возможность гостям отдохнуть в середине мероприятия!

«Всегда приятно выступать на публике, которая ценит и уважает искусство. Зал тепло поддержал меня, многие подпевали. В общем, получился классный финал проекта. Рада, что удалось стать частью этого мероприятия», - поделилась эмоциями АИЛИ.

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