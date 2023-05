САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Коллекции дизайнеров Volga Fashion SHOW будут продаваться в универмаге SLAVA

В Санкт-Петербурге, в честь открытия универмага SLAVA в VOKZAL 1853 прошло модное шоу российских дизайнеров Volga Fashion Show. Дизайнеры из Уфы, Чебоксар, Иркутска, Саранска, Калининграда, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов продемонстрировали новые коллекции. Look to Go из Санкт-Петербурга продемонстрировали капсульную коллекцию в стиле family look. Как объединить два разных поколения? Например, попробовать носить одежду из одной коллекции. Кстати, о молодом поколению. Сразу две детские коллекции от новгородского бренда BODO и Liqlo из Ростова-на-Дону показали функциональную и модную одежду для детей и подростков.

Юлиана Благовская (Volga Fashion Week), Александр Перемятов (SLAVA CONCEPT), Олеся Дмитриева (DRESS CODE)

IVA_NOVA из Омска выбрали актуальное экологичное направление. Их базовая коллекция создается исключительно из натуральных тканей. А вторым направлением творчества является апсайклинг. «Зеленую» повестку проповедует и уже известный массовому покупателю бренд с берегов Невы – Urbantiger. Бренд показал коллекцию, которую можно будет купить сразу на нескольких площадках.

Urbantiger

Liqlo

Bodo

Главным итогом события стала новость о том, что все коллекции дизайнеров-участников шоу будут представлены в самое ближайшее время в универмагах российских дизайнеров SLAVA CONCEPT. Сеть активно развивается, на 2023 год всего запланировано до 15 новых открытий.

- Наше сотрудничество с универмагами SLAVA CONCEPT началось в марте в Москве, - говорит Юлиана Благовская, генеральный продюсер Volga Fashion Show. – Оно продолжилось в Санкт-Петербурге. Восемь лет назад мы задумывались как кластер, который будет помогать дизайнерам в создании, продвижении, в сбыте коллекций, а также обучении дизайнеров. Сейчас у российских модельеров появился шанс заявить о себе. Ведь рынок активно заполняется новыми игроками: ушли западные компании, приходят азиатские. И конечно, нам не обойтись без новых знаний. Вот почему мы устанавливаем сотрудничество с вузами и обучающими центрами страны. В Санкт-Петербурге – это государственный университет промышленных технологий и дизайна, международный конкурс «Адмиралтейская игла». В наших планах есть еще много интересных задумок.

