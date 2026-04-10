Максим Матвеев и Павел Прилучный самые брутальные актеры России

К премьере криминальной экшн-драмы «Приговор», отличающейся ярким мужским актерским составом, в который вошли Антон Васильев, Игорь и Григорий Верники, Роман Маякин и другие, онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с системой мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа Brand Analytics провели исследование и выяснили, каких российских актеров аудитория считает самыми брутальными. Рейтинг возглавил Максим Матвеев, при этом самым упоминаемым мужественным актером в СМИ и социальных сетях оказался Юра Борисов.

Аналитика охватывает период с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года. В рамках исследования были проанализированы упоминания актеров в социальных сетях и СМИ в контексте оценки их «мужественности» (включая слова «брутальный», «маскулинный», «сильный» и другие). В выборку вошли актеры из двух возрастных групп — до и после 30 лет. Однако показательно, что в итоговом списке оказались исключительно зрелые артисты.

Лидером рейтинга «брутальности» стал Максим Матвеев, которого зрители ждут в новом сериале «КИОН» «Полдень». На втором месте — звезда «Жизни по вызову» Павел Прилучный. Третью строчку занял Владимир Машков — самый возрастной актер в этом рейтинге. Четвертую позицию занял Юра Борисов, чья популярность заметно выросла после номинации на «Оскар». На пятом месте — Юрий Колокольников, который появится вместе с Матвеевым в «Полдне». В список также вошли Денис Шведов («Резервация») и Антон Васильев («Хрустальный»), чьи образы часто строятся на сочетании жесткости и психологической надломленности. Таким образом, актеры младше 30 лет не рассматриваются аудиторией в этом разрезе.

При этом уровень брутальности не всегда совпадает с масштабом популярности. По количеству упоминаний в СМИ и соцсетях лидером стал Юра Борисов (92 тысячи упоминаний за исследуемый период). В тройке также оказались Павел Прилучный (58,3 тыс.) и Владимир Машков (30,3 тыс.). За ними следуют Юрий Колокольников (17 тыс.), Максим Матвеев (12,9 тыс.) и Антон Васильев (6,6 тыс.), а закрывает список Денис Шведов (5,8 тыс.). Таким образом, самый «брутальный» актер по восприятию аудитории — Максим Матвеев — занимает лишь пятую позицию по общей популярности. В то же время Юра Борисов, пользующийся наибольшей популярностью в интернете, не входит в тройку самых брутальных актеров.