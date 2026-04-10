«Темная сторона Луны» и другие мифы о космосе

Интерес к теме космоса у россиян остается высоким: 38% опрошенных хотели бы узнать о жизни на других планетах, 31% – о полетах за пределы Земли, 35% – об открытиях и исследовании Вселенной. Успехи отечественной космонавтики и будни космонавтов интересуют 18% и 17% респондентов соответственно.

Гагарин – главный герой космоса

Воплощением космической эпохи для россиян остаётся Юрий Гагарин – его назвали главным героем 87% участников опроса. На втором месте – отец советской космонавтики Сергей Королёв (36%), на третьем – первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова (29%).

Космос в кино и книгах

Среди любимых отечественных фильмов о космосе на первое место вышла лента «Гостья из будущего» (37%). Второе место у «Тайны третьей планеты» (34%), третье – у культовой комедии «Кин-дза-дза» (27%). В лидерах также «Гагарин. Первый в космосе» (17%), «Время первых» и «Через тернии к звёздам» (по 14%), а также «Москва – Кассиопея» и «Вызов» (по 13%).

В числе самых любимых персонажей в фильмах о космосе россияне назвали Алису Селезнёву из «Гостьи из будущего» (50%), Уэфа в исполнении Евгения Леонова из «Кин-дза-дза» (40%), Колю Герасимова («Гостья из будущего», 27%) и Евгению Беляеву (Юлия Пересильд в фильме «Вызов», 20%).

Среди книг лидируют «Война миров» Герберта Уэллса (39%), «Тайна третьей планеты» Кира Булычёва (33%), «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери и «Аэлиту» Алексея Толстого (по 19%), а «Солярис» Станислава Лема оказался в фаворитах у 17% опрошенных. При этом 21% россиян выбирают документальные книги – о Гагарине, Королёве и Международной космической станции.

Что россияне знают о космосе

Доля сильно увлеченных космосом почти не различается между поколениями: среди зумеров таких 11%, среди людей старше 35 лет – 9%. Мужчины в целом больше увлечены темой (13% против 6% среди женщин). Взрослое поколение чаще других читает и смотрят про космос: 61% респондентов старше 45 лет обращаются к космическим темам периодически.

Опрос показал, что мифы о космосе по-прежнему популярны: 84% опрошенных убеждены, что в невесомости всё «парит», четыре из пяти россиян (79%) уверены, что в космосе очень холодно, а 71% верят в существование «тёмной стороны» Луны. При этом о том, что в космосе нет звука, знают 51% россиян.

Эти и другие распространенные представления о космосе и историю его покорения разбирают в видеоподкасте «Первые среди звезд», который холдинг ON Медиа запустил совместно с радио Sputnik к 65-летию полета Юрия Гагарина. В девяти эпизодах представители власти, науки и космической отрасли рассказывают, как устроена космонавтика сегодня и какие задачи стоят перед ней в будущем. Выпуски выходят ежедневно в рамках Недели космоса с 6 по 12 апреля.

Так, в эпизоде «Культурная орбита» министр культуры России Ольга Любимова расскажет, как тема звёзд вошла в литературу, кино, музыку и превратилась в один из главных способов говорить о будущем в отечественной культуре. А в специальном включении с борта Международной космической станции лётчик-космонавт, Герой России Сергей Кудь-Сверчков раскроет историю станций «Салют», «Мир» и МКС с их бытом, трудом, одиночеством и орбитальной рутиной.