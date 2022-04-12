MAKSIUTA ВЫПУСТИЛА ДЕБЮТНЫЙ АЛЬБОМ «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»

Дебютный EP альбом MAKSIUTA «Звёздная пыль» — это минимализм звуков, объединенный мягким звучанием рояля и баса, кинематографичные бэки и тексты-размышления о поиске своего значения существования. Музыка в нем – это вопрос ко всему миру от лица слушателя. В треке «Две меня» MAKSIUTA говорит о постоянных метаниях своего «я». В композициях «Звездная пыль» и «Ты так ждала» автор-исполнитель рассказывает краткий дневник-историй, собранный в парящую музыкальную форму.

— Расскажи, как создавался этот альбом? Что было вдохновением для его написания? Что каждая песня значит для тебя?

— Этот мини альбом — скорее собрание мыслей в период трех лет. «Звёздная пыль» и «Ты так ждала» — это песни, которые были написаны мною одними из первых. Работа над ними началась еще три года назад, когда я познакомилась с композитором Павлом Есениным. Потом песни были отложены на неопределённый срок, и как раз сейчас я решила вернуться к ним, почувствовав, что это единственное, что я могу дать миру и то, чем могу быть полезна. Песня «Ты так ждала» — была переработана практически полностью, а «Звёздная пыль» как никогда отражает настоящее время.

Эти мысли витали в моей голове всегда, экзистенциальный вопрос скажем так, выход за пределы, соприкосновение с вечностью. Но сейчас, кажется это как никогда «актуально». Думаю, я выступаю автором или транслятором мыслей слушателя, который в момент прослушивания треков сможет себя отождествить со смыслами, которые я вложила.

«Звёздная пыль» — это вообще в целом цвет настроения всех трёх песен, отсюда и взяла название. Обложка и звучание также это отражают. Естественно все метафорично, риторический вопрос, который остаётся в воздухе после прослушивания.

«Две меня» — это песня, с которой я знакомлю слушателя лично с собой. Поэтому она и стоит первой как некое приветствие и приглашение в мир моих всех последующих мыслей.

Все песни объединены звучанием рояля, глубокого баса и минимализма звуков в поп обёртке. В «Две меня» можно услышать лёгкое влияние хип хоп звучания и пачки бэков, которые являются некой отсылкой к R’n’B эпохе. Мид темп присутствует также везде и это получилось довольно естественно и натурально, все объединилось в три составляющих.

Все свои последние релизы я много экспериментировала, уходя и в чистый евро поп, либо это был контрастный поп рок с тяжелым звучанием гитары, где-то глэм рок как в «Illusions», либо это была оркестровая «Вселенная» с которой я начинала.

И во всех этих направлениях я чувствую себя уютно и органично, но я так устала от постоянной смены и поиска, так что, наверное, этот мини альбом это точка соединения моего настоящего внутреннего мира, основываясь только на том, что ощущаю конкретно я, и в чем содействует моя органика как артиста. Поэтому здесь можно слышать множество рояльных вставок, что я хочу использовать всегда как ассоциацию с моим творчеством. Жанр этого альбома я бы назвала «Альтернативный соул-поп». А может и просто поп, так как этот альбом как дневник и собирательный образ.

Некоторые строчки я писала три четыре года назад, будучи совсем другим человеком, несколько наивным и слишком «летающим». Сейчас эти строчки для меня также актуальны, но приобретают совсем другой смысл и краску. Вдохновением для меня, как и всегда служат люди, их истории и восприятие мира. Природные явления — дождь, вода, океан всегда являются большим неисчерпаемым вдохновением для меня.

В «Звёздной пыли» можно например услышать достаточно кинематографичные бэки в пост припеве, которые, как мне кажется, показывают меня не только как поп артиста, но и подготавливают к пути композитора саундтреков и кино. В будущем я обязательно попробую себя в этом. Для меня вообще «Звёздная пыль» — это музыка чисто для кино. Надеюсь, люди также прочувствуют это.

Дебютный EP альбом MAKSIUTA «Звёздная пыль» можно скачать и послушать на всех цифровых площадках.

Текст – Марта САФИНА

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