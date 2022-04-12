Проект «Музыкальный символ России» будет реализован в Белгородской области

АНО «Комитет развития спортивных и творческих индустрий» стала победителем конкурса, предоставляющего гранты в форме субсидий из областного бюджета на реализацию проектов в сфере культуры. Проект «Музыкальный символ России» определили лучшим в номинации «Социально-культурные инициативы». Белгородская государственная филармония выступает партнером данной просветительской музыкальной инициативы.

В настоящее время среди детей и молодёжи наблюдается значительное снижение интереса к исполнительству на народных инструментах. Эта проблема, в первую очередь, связана с низким уровнем их популяризации.

Цель проекта – повышение интереса детей к обучению в музыкальных школах по классу балалайки и домры, создание условий для развития профессиональных навыков и методических знаний преподавателей.

Основной задачей проекта является создание специальной интерактивной концертной и образовательной программ, где в доступной форме будут освещены история возникновения русских народных инструментов и традиции музыкального исполнительства на них.

Для участия в проекте приглашена Вера Макарова – солистка Красноярского филармонического русского оркестра им. А. Бардина, лауреат международного конкурса «Кубок Севера», Заслуженный работник культуры Красноярского края.

Благодаря проекту, жители Белгорода и Белгородской области смогут посетить увлекательные мастер-классы профессиональных исполнителей и концерты музыкантов Белгородского академического русского оркестра (главный дирижёр — заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников), ансамблей народных инструментов «Бис-квартет» и «Токаев-квинтет», а также солистов филармонии.

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