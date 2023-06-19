Оборотни, супергерои и много экшена: Иви показал тизер-трейлер сериала «Разрешите обратиться»

Онлайн-кинотеатр Иви поделился тизер-трейлером супергеройской экшен-комедии «Разрешите обратиться», которую покажут на V фестивале «Пилот». Производством сериала занималась Продюсерская компания «Среда». Главные роли в сериале исполнили Андрей Гальченко, Даниил Киселев, Анна Завтур, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр и Ян Цапник.

Сюжет сериала повествует о герое Андрея Гальченко, оперуполномоченном Гоше Котове, который с детства мечтает быть таким же крутым, как его легендарный отец. Но чтобы у него это получилось, должно случиться чудо. Поначалу у главного героя не очень выходит ловить преступников, потому что он трус, но по воле обстоятельств Гошу кусает заражённая собака: парень обретает суперспособности и становится невероятно сильным и ловким оборотнем. Что остается в Котове неизменным — его острое чувство справедливости. С этого момента Гоша начинает активно бороться с преступностью, а также решать свои личные проблемы. Главному герою предстоит пройти испытание властью, завоевать любовь и осознать, что большая сила — это большая ответственность.

Продюсерами проекта стали Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Ирина Прохорова, Александр Цекало и Иван Самохвалов. Режиссером сериала выступил Илья Ермолов.

Съемки проходили в Москве, Твери, Торжке и Туле. Сериал выйдет на Иви в 2023 году.

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