Мари Краймбрери, Моя Мишель, Люся Чеботина и другие: церемония Top Hit Music Awards 2024

XI Церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards состоялась в VK Play Арена 16 октября 2024 года. В грандиозном событии приняли участие как маститые звезды, так и новые артисты, хиты которых обрели популярность только в нынешнем году.

Концерт, сопровождавший церемонию награждения, транслировался в VK и состоял из двух тематических отделений. Первое – «Радиозвезды и радиохиты» – провели певица и телеведущая Анжелика Пушнова и блогер, певец Никита Златоуст.

— TopHit уже в 11-й раз награждает артистов, песни которых чаще всего звучат в радиоэфире и прослушиваются в Интернете, – напомнили они зрителям.

Первой номинацией, в которой вручались награды, стала номинация «Лучший радиохит 2023 года». В категории «женский вокал» главным хитом была признана песня «Иначе всё это зря» в исполнении Мари Краймбрери, прозвучавшая в эфире более 1,4 млн раз. «Простые слова» в исполнении Zvonkiy стали лучшим «мужским» треком, а песня «Мимо меня» Filatov & Karas стала абсолютным радиохитом в России, собрав более 2 млн эфиров. Награды победителям в этой номинации вручали ведущий менеджер TopHit по работе с артистами и лейблами Мария Крылова, генеральный директор TopHit Россия Павел Балашов и основатель TopHit Игорь Краев.

— TopHit – это платформа, которая позволяет молодым российским артистам и звёздам продвигать свою музыку в эфире 2,5 тысяч радиостанций по всему миру. Мы собираем музыкальную статистику, публикуем чарты – и благодаря этому наши артисты всегда знают, где, когда и сколько раз звучали их хиты. И сегодня мы вручаем награды TopHit лучшим исполнителям, хитам и их авторам – отметил в своём обращении Игорь Краев.

Второе отделение церемонии организаторы посвятили звездам Интернета. Её ведущими стали журналист и шоумен Алексей Остудин и певица, лицо телеканала «Муз-ТВ» Настя Негода.

Для вручения наград в номинации «Лучший Интернет-хит 2023 года» на сцену поднялась популярный блогер Наталья Гасанханова. Лауреатами в этой номинации стали Инстасамка с мегахитом «За деньги да», группа «5утра» с песней «Давай сбежим (искорки)» и NLO с «Танцами».

Картина, представленная TopHit по 2024 году, оказалась принципиально новой. Лучшим хитом нынешнего года стала «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой, собравшая сотни миллионов стримов в российском Интернете и полмиллиона эфиров на радио. Ещё одним лауреатом в этой номинации неожиданно стал исполнитель из Казахстана Jazzdauren с хитом «Дарите женщинам цветы».

В следующей номинации — «Лучший радиохит 2024 года» в категории «Смешанный вокал» награду получили сразу два хита: «Качели» в исполнении группы Artik & Asti и «Не представляешь» группы «5утра» и Вани Дмитриенко. «Случайности не случайны» в исполнении Мота и хит группы «Моя Мишель» «Ветер меняет направление» победили, соответственно, в мужской и женской категориях.

Награды в этой номинации вручали генеральный продюсер медиахолдинга Krutoy Media Диана Синицына, управляющий партнер Zvonko Group Дмитрий Коннов и генеральный директор Hi-Fi-стриминга «Звук» Михаил Ильичев.

— Хочется, чтобы цифровые технологии и артисты были ближе друг к другу, а иногда даже встречались на одной сцене, как сегодня, – отметил он, вручив лауреатам помимо наград TopHit также умные колонки SberBoom.

Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук стала обладательницей награды в номинации «Радиовзлёт 2024 года», которую ей вручил заместитель генерального директора «Русской Медиагруппы» Денис Сериков.

Татьяне Ткачук также была вручена специальная награда от платформы FonMix — за то, что её песни чаще всего звучали в аудио оформлении общественных пространств России.

Мари Краймбрери, Дима Билан и группа Filatov & Karas были признаны лучшими исполнителями на радио в России в 2024 году. Песни только этих трёх артистов прозвучали в эфире за год более 12 млн раз! Награды лауреатам TopHit в этой категории вручал блогер, телеведущий, актёр театра и кино Алексей Жидковский.

Платформа мониторинга радио- и телеэфира SonicScout также отметила Мари Краймбрери как артистку, чьи песни чаще всего звучали в эфире телеканалов и радиостанций.

Концертную часть премии открыла Севиль и группа Artik & Asti с пронзительными хитами «Кукла» и «Качели», группа DaBro с сетом из хитов «Услышит весь район», «Дальше – больше» и «На часах ноль-ноль», и дуэт Zvonkiy & Асия с треком «Лети».

Мари Краймбрери отметила свою победу сразу в нескольких номинациях TopHit песней «Мне всё же нравится жить», а дуэту Ханны & Кирилла Мойтона подпевал весь зал во время исполнения кавера на трек легендарной «Я это ты» Мурата Насырова. Первое отделение церемонии завершилось выступлением певицы Daasha и группы «Те100стерон».

Второе отделение церемонии организаторы посвятили звездам Интернета. Её ведущими стали журналист и шоумен Алексей Остудин и певица, лицо телеканала «Муз-ТВ» Настя Негода.

Для вручения наград в номинации «Лучший Интернет-хит 2023 года» на сцену поднялась популярный блогер Наталья Гасанханова. Лауреатами в этой номинации стали Инстасамка с мегахитом «За деньги да», группа «5утра» с песней «Давай сбежим (искорки)» и NLO с «Танцами».

Картина, представленная TopHit по 2024 году, оказалась принципиально новой. Лучшим хитом нынешнего года стала «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой, собравшая сотни миллионов стримов в российском Интернете и полмиллиона эфиров на радио. Ещё одним лауреатом в этой номинации неожиданно стал исполнитель из Казахстана Jazzdauren с хитом «Дарите женщинам цветы».

Лучшими исполнительницами рунета были признаны Инстасамка и Anna Asti, а лучшим исполнителем – Ислам Итляшев. В «групповом забеге» уже четвёртый год подряд победил дуэт Miyagi & Andy Panda (Эндшпиль), чьи треки и клипы ежегодно собирают в России до миллиарда прослушиваний и просмотров в Интернете.

«Интернет-взлётом года» стали дуэт Galibri & Mavik и группа «5утра», а «Интернет-открытием» – сразу три новых ярких звезды: Amirchik, NLO и Татьяна Куртукова.

Во втором отделении концерта Top Hit Music Awards выступили: Ваня Дмитриенко с треками «Васильки» и «Не представляешь», Юлия Савичева с треком «Циклон». Никита Киоссе & НайдИ исполнили для гостей церемонии трек «Пупс». Зал тепло встретил новичков — Toto с песней «Баяноммай» и Poli с «Котиком». Подвели публику к томному завершению вечера Султан Лагучев с суперхитом «Шипами ранила», Mirolybova с «Летом» и Galibri&Mavik с «Ромашками» и «Федерико Феллини».

Настоящий ажиотаж в зале вызвало эксклюзивное выступление Amirchik, который представил свой новый хит «Чай, кофе, потанцуем!», и появление Люси Чеботиной, которая исполнила хит «За бывшего».

На этой жизнеутверждающей ноте XI Церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2024 завершилась.

Основатель TopHit Игорь Краев в беседе с корреспондентом «ИнтерМедиа» отметил:

— Сейчас я уже могу сказать, что наша церемония удалась. Мы собрали в одном месте и в одно время самых ярких звёзд российского эфира и интернета, популярных блогеров, самых значимых представителей шоу-бизнеса и медиа. В лайнапе этого года 27 топовых артистов, мы получили без малого миллион просмотров только в VK, не считая других площадок, где транслировалась премия. Я ещё раз хочу от имени TopHit поздравить всех наших лауреатов, пожелать им непреходящей любви слушателей, вдохновения и сил для создания новых хитов!