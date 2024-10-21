OPUS UNIVERSUM. Диалог культур

20 октября в Государственном музее-заповеднике «Архангельское» представили третью программу восьмого концертного сезона музыкального проекта OPUS UNIVERSUM. Программа, адресованная Перекрестному Году культуры России и Китая, объединила в своей концепции вокальные и фортепианные сочинения композиторов двух стран. Без малого два часа и без антракта аудитория, собравшаяся в Колоннаде, пребывала в чутком внимании к программе; слушателей заворожила красота звучащей со сцены музыки. В диалоге культур находились Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Ваньхуа Чу, Чжоу И, Ван Лун и Хуан Цзы. Интерпретаторами вокальных и фортепианных сочинений этих композиторов выступили лауреаты международных конкурсов Екатерина Мишина (сопрано) и Тинхун Ляо (фортепиано), Китай. Артисты в небольшом интервью рассказали читателям АртМосковии о концертной программе.

– Екатерина, прежде всего, спасибо за столь проникновенного Чайковского! Но хочу поговорить сейчас о Вашем обращении к музыке композиторов Китая и исполнении романсов на китайском языке. Расскажите, с какими чувствами Вы подходили к этой работе?

– Это обращение – мой первый опыт, очень волнительный и сложный, поскольку я работаю преимущественно с русской и итальянской музыкой; китайская музыка звучит совсем по-другому. Но, встретившись с новым для меня миром музыки Китая, я открыла для себя ее разнообразие, богатство красок, утонченность. Эта музыка отличается особым нежным звучанием, напоминающим пение птиц. Как и в других вокальных произведениях, здесь очень важно слово, поэтический смысл, но важен и акцент на мелодичности, выразительности.

Сегодня звучали три сочинения композиторов Китая для голоса и фортепиано – «Драгоценная цитра» (Ван Лун), «Шпилька с фениксом» (Чжоу И), «Три желания розы» (Хуан Цзы). Я очень рада, что смогла познакомиться с китайской музыкой и очень надеюсь на то, что и дальше продолжу познавать ее.

– Певец, обращаясь к тому или иному сочинению, обязательно изучает и язык для исполнения поэтического слова — ведь это тоже музыка. На скольких и на каких языках Вы уже работали до этого момента?

– Прежде всего, я очень много пою на русском языке; это, конечно же, романсы и арии из опер. Также исполняю произведения на итальянском, немецком, норвежском, чешском, французском языках. Первое выступление на китайском языке состоялось сегодня.

– Что кажется Вам главной, определяющей характеристикой выбранных для концерта сочинений китайских композиторов?

– Широкий диапазон, мелодичность, выразительность, красочность – это главные определяющие характеристики, и они восхищают. Интересно и то, что когда мы начали работу над китайскими романсами, то увидели связь с романсами Чайковского; они похожи эмоциональностью слова. Основная задача – передать все это публике, чтобы слушатели смогли прочувствовать поэтический, музыкальный смысл и его красоту вместе с тобой.

– Тинхун, год назад мы беседовали с Вами о творческом мире Сергея Рахманинова. Вы по-прежнему глубоко погружаетесь в мир русской музыки. В рамках этой концертной программы, наряду с произведениями китайских композиторов для ансамбля с голосом и Фантазии Ваньхуа Чу для фортепиано соло, Вы представили внушительное число вокальных и фортепианных сочинений Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова, великих русских композиторов позднего романтизма. Какие черты Вы назовете главными в русской музыке этого периода?

– Помимо развития идеи «романтического героя» с его сложной и многообразной духовной жизнью, одной из главных характеристик является мощное влияние русской литературы и поэзии, а также обращение к элементам народной музыки. В вокальных произведениях элементы русской народной песни или близкие ей интонации прекрасно сочетаются с традициями академической классической музыки и позволяют увидеть образы русской природы и сельской жизни.

– Каким Вы видите свое дальнейшее познание русской музыки? Сочинения каких русских композиторов хотелось бы добавить в репертуар?

– Я планирую добавить в репертуар произведения А. Скрябина, М. Мусоргского, М. Глинки, и не только их.

– Екатерина, Тинхун, какие черты, на ваш взгляд, сближают русскую и китайскую музыку — и искусство этих стран в целом?

Тинхун Ляо: Несмотря на различия в религиозном плане, глубокое влияние на музыку обеих стран оказала именно религиозная музыка (православные песнопения, буддийская музыка). Музыка обеих стран глубоко укоренена в их народных традициях, часто используются мелодии народных песен; в музыкальных и художественных произведениях часто встречаются изображения природных пейзажей и сельской жизни. В музыкальном наследии обеих стран очень важную роль играет поэзия; в России – в первую очередь, Пушкин, в Китае – древняя поэзия; в романсах и песнях большое внимание уделяется литературному качеству текстов.

Екатерина Мишина: Мне кажется, мы похожи стремлением показать гармонию между человеком и природой… сильной художественной составляющей искусства, передачей чувств… Музыка обеих культур открыта слушателям и наполнена глубоким смыслом.

Персоны

Екатерина Мишина (сопрано) – оперная и концертно-камерная певица, лауреат международных конкурсов, преподаватель-концертмейстер Московской консерватории. Окончила Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского (2010, класс Заслуженной артистки Украины и России Г.И. Чернобы) и Российскую академию музыки имени Гнесиных (2015, класс профессора С.Г. Кузнецовой). Принимала участие в мастер-классах ряда ведущих артистов, в том числе, Народной артистки СССР, солистки Государственного Академического Большого театра Тамары Синявской.

Лауреат международных конкурсов. Ведет активную концертную деятельность и постоянно расширяет репертуар. Камерно-вокальное наследие западноевропейских и русских композиторов сочетается в ее репертуаре с партиями из опер В.А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини. Знаковым событием творческой биографии певицы стало исполнение партии сопрано Симфонии № 9 Л. ван Бетховена в Большом зале Московской консерватории под управлением Народного артиста СССР Владимира Федосеева.

В сфере творческих интересов артистки находится и современная музыка. В своих концертных программах Екатерина обращается к современному репертуару, пропагандируя наследие ныне здравствующих композиторов. Интересны и творческие эксперименты классической артистки, представляющей свои программы в концертном пространстве Башни «Федерация» Москва-Сити на высоте 333 метра над Москвой.

Принимает участие в просветительских и благотворительных концертных программах.

Тинхун Ляо (фортепиано), Китай – лауреат международных конкурсов. Начал играть на фортепиано в 5 лет. В 2017 году поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории (класс профессора В. Пясецкого).

Лауреат Международного конкурс юных пианистов имени Шопена в Китае (2012, II премия; 2014, I премия), Китайского национального конкурса молодых пианистов Pearl River Kayserburg (2013, III премия), X Международного конкурса юных пианистов «Ступень к мастерству» (2015, Санкт-Петербурге, II премия). В 2016 году стал лауреатом I Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition в Москве. В 2017 году получил диплом II Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева (вторая премия). В 2018 году — лауреат II международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition в Москве.

В 2021 году поступил в Московскую Государственную консерваторию им.П.И. Чайковского (класс профессора А.А. Писарева).

Тинхун Ляо участвовал в Международном Дальневосточном фестивале «Мариинский» во Владивостоке и фестивале «Звезды на Байкале» в Иркутске, где выступал с Валерием Гергиевым, Евгением Шестаковым и другими именитыми дирижерами.