В московском кинотеатре прошла премьера масштабной криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие»

В московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ масштабной криминальной драмы режиссера Юрия Быкова «Лихие» от Продюсерской компании «Среда».

Первые эпизоды сериала, премьера которого состоится 24 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и START, представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером компании «Среда» Иваном Самохваловым, генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером-постановщиком Юрием Быковым, автором сценария Олегом Маловичко и актерами Артемом Быстровым, Егором Кенжаметовым, Еленой Николаевой, Анной Завтур, Полиной Максимовой, Аскаром и Ансаром Ильясовыми, Савелием Кудряшовым, Полиной Денисовой, Дмитрием Куличковым, Артуром Ивановым, Александром Голубевым, Василием Копейкиным, Иваном Добронравовым, Гелой Месхи и другими.

Гостями премьерного показа стали Ксения Бородина, Дарья Мельникова, Слава Копейкин, Денис Шведов, Алена Апина, Екатерина Ковальчук, Владимир Гарцунов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Ярослав Могильников, Наталья Земцова, Анна Котова-Дерябина, Полина Денисова, Юлия Волкова, Сергей Чихачев, Илья Дель, Григорий Верник, Ольга Виниченко, Мария Андреева, Максим Свешников, Кирилл Каганович, Светлана Степанковская, Виталий Коваленко, Карен Арутюнов, Дарья Блохина, Алина Насибулина, Васса Бокова, Арсений Робак, Евгений Маргулис, Алла Сигалова, Сергей Тарамаев и Любовь Львова, Таша Цветкова, Глеб Шевнин, Антон Токарев, Ира Смелая и другие.

Режиссером-постановщиком проекта выступил Юрий Быков, который вернулся к сериальной форме вместе с командой, создавшей 10 лет назад культовый сериал «Метод». Оператор-постановщик «Лихих» – Глеб Вавилов, автор сценария – Олег Маловичко, продюсеры – Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко.

Криминальная сага «Лихие», основанная на реальных событиях, рассказывает историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. История разворачивается в трех временах – начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.

В «Лихих» Артем Быстров исполнил роль Павла Лиховцева, егеря, ради семьи вынужденно ставшего киллером. Его жену сыграла Елена Николаева, а их сына Женьку, помогающего отцу в его новом деле – сразу три актера: Егор Кенжаметов (Женя в 90-е), Савелий Кудряшов (Женя в детстве) и Евгений Ткачук (Женя в наши дни). Три актрисы также исполнили роль возлюбленной Жени – Лизы: Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.

Павел с Женькой вступают в крупнейшую в мире ОПГ, устанавливающую власть не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. Участников группировок сыграли: Филипп Янковский, Артур Иванов, Александр Голубев, Кирилл Полухин, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юрий Быков. Всего в съемках приняло участие более 300 актеров.

Съемки сериала «Лихие» проходили в Москве и Карелии и преодолели отметку в более чем 100 смен. Для съемок в Карелии были выбраны локации в Петрозаводске, Кондопожском и Сортавальском районах. Экспедиция продлилась больше двух месяцев. Природа и инфраструктура региона помогли воссоздать образы Хабаровского края – места действия этой истории.

Фото — онлайн-кинотеатры Okko и START