РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

366INFO.RU

БРИКС на страже безопасности: Россия, Китай и Индия делятся опытом и перспективами

Мир кино

В Москве завершились съемки многосерийной детективной мелодрамы «Однажды в Залесье»

Москва

Юбилейная Московская Международная Выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO завершилась в Москве

Москва

В Москве завершился фестиваль духовой музыки

366INFO.RU

Интерактивные экспонаты и искусство в Москве. Новые решения для музеев в эпоху цифровизации

Мир кино

Рассыпая «Жемчуг»: стартовали съёмки семейной драмы со Светланой Ходченковой, Евгением Цыгановым, Сергеем Гилевым и Ириной Пеговой

Мир кино

«СуперCанта»: команда супергероев спасает Новый год

366INFO.RU

От трюков до кадров: в рамках образовательной части «Телемании» провели ток-шоу о культуре экшена.

ДомойМоскваВ московском кинотеатре прошла премьера масштабной криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие»

В московском кинотеатре прошла премьера масштабной криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие»

editor
By editor
53
лихие - премьера

В московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ масштабной криминальной драмы режиссера Юрия Быкова «Лихие» от Продюсерской компании «Среда».

Первые эпизоды сериала, премьера которого состоится 24 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и START, представила творческая команда проекта во главе с генеральным продюсером компании «Среда» Иваном Самохваловым, генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером-постановщиком Юрием Быковым, автором сценария Олегом Маловичко и актерами Артемом Быстровым, Егором Кенжаметовым, Еленой Николаевой, Анной Завтур, Полиной Максимовой, Аскаром и Ансаром Ильясовыми, Савелием Кудряшовым, Полиной Денисовой, Дмитрием Куличковым, Артуром Ивановым, Александром Голубевым, Василием Копейкиным, Иваном Добронравовым, Гелой Месхи и другими.

Гостями премьерного показа стали Ксения Бородина, Дарья Мельникова, Слава Копейкин, Денис Шведов, Алена Апина, Екатерина Ковальчук, Владимир Гарцунов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Ярослав Могильников, Наталья Земцова, Анна Котова-Дерябина, Полина Денисова, Юлия Волкова, Сергей Чихачев, Илья Дель, Григорий Верник, Ольга Виниченко, Мария Андреева, Максим Свешников, Кирилл Каганович, Светлана Степанковская, Виталий Коваленко, Карен Арутюнов, Дарья Блохина, Алина Насибулина, Васса Бокова, Арсений Робак, Евгений Маргулис, Алла Сигалова, Сергей Тарамаев и Любовь Львова, Таша Цветкова, Глеб Шевнин, Антон Токарев, Ира Смелая и другие.

Режиссером-постановщиком проекта выступил Юрий Быков, который вернулся к сериальной форме вместе с командой, создавшей 10 лет назад культовый сериал «Метод». Оператор-постановщик «Лихих» – Глеб Вавилов, автор сценария – Олег Маловичко, продюсеры – Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко.

Криминальная сага «Лихие», основанная на реальных событиях, рассказывает историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. История разворачивается в трех временах – начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.

В «Лихих» Артем Быстров исполнил роль Павла Лиховцева, егеря, ради семьи вынужденно ставшего киллером. Его жену сыграла Елена Николаева, а их сына Женьку, помогающего отцу в его новом деле – сразу три актера: Егор Кенжаметов (Женя в 90-е), Савелий Кудряшов (Женя в детстве) и Евгений Ткачук (Женя в наши дни). Три актрисы также исполнили роль возлюбленной Жени – Лизы: Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.

Павел с Женькой вступают в крупнейшую в мире ОПГ, устанавливающую власть не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. Участников группировок сыграли: Филипп Янковский, Артур Иванов, Александр Голубев, Кирилл Полухин, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юрий Быков. Всего в съемках приняло участие более 300 актеров.

Съемки сериала «Лихие» проходили в Москве и Карелии и преодолели отметку в более чем 100 смен. Для съемок в Карелии были выбраны локации в Петрозаводске, Кондопожском и Сортавальском районах. Экспедиция продлилась больше двух месяцев. Природа и инфраструктура региона помогли воссоздать образы Хабаровского края – места действия этой истории.

Фото — онлайн-кинотеатры Okko и START

Предыдущая статья
«Russian Girls»: Наталья Орейро перепела хит «Комбинации»
Следующая статья
Пошаговая стратегия «Боевой приказ: Денис Давыдов» перенесет игроков в эпоху Наполеоновских войн

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru