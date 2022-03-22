Илья Авербух: «Сейчас почти в каждом городе есть катки не просто как место проведение досуга, а как часть большой культуры»

Заслуженный мастер спорта России, а также продюсер множества популярных ледовых шоу Илья Авербух в эксклюзивном интервью автору и ведущему программы «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение» Алексею Франдетти рассказал о методах своей работы над ледовыми шоу, о возросшей популярности ледовых мероприятий и поделился планами о заходе на театральные подмостки.

«Мне очень нравится работа на площадке, потому что именно там зарождается очень много того, что ты не можешь придумать за столом в офисе и наоборот. Я конечно стараюсь всё время оставлять воздух для каких-то дополнительных наработок, но пытаюсь оправдать все действия, в первую очередь для самого себя. Именно поэтому мне не особо нравится жанр сказки и фэнтези, потому что там на всё есть простой ответ, что это сказка и мне сразу становится неинтересно. Ты не решил эту задачу. Ты просто ответил, что в этом мире это так. Иногда можно бросить в зал какую-то неизвестность, но, в первую очередь, я должен знать то, что я хотел этим сказать. Мне нужна логика каждого движения, внутри каждой сцены. Идиотизм заключается в том, что Анна Каренина всё время катается на коньках и бросается под поезд в финале тоже в них, и вообще вся эта данность тоже происходит на коньках, поэтому это тоже нужно как-то оправдать. Потом я уже плюнул на это, признав, что это такой жанр, но всё равно, для меня важно оправдание каждого движения. Я не говорю, что всё должно быть чётко разложено по полочкам, как в книге, наоборот бывает некая непонятность, но опять же должен быть вопрос – зачем она здесь.

В этом я постоянно копаюсь, и многие со мной в этом вопросе мучаются, потому что подчас эффектность на сцене я заменяю логикой» − заявил Илья Авербух.

«Сейчас ледовые мероприятия привлекают огромное количество зрителей. Я помню, в моё время, на чемпионате России по фигурному катанию, на трибунах сидели родители или бабушки с дедушками, то есть залы были полупустые. Эти соревнования где-то

проходили сами собой и были особо никому не нужны. Начиная с 2006 года, пошёл процесс появления и развития разных проектов, которые связаны со льдом, куда, в том числе, подключились мои коллеги, и именно сейчас действующие фигуристы показывают выдающиеся результаты. У этого всего есть и большой потенциал, ведь за последнее время открылось довольно много катков. Кстати, Михаил Эрнестович Куснирович, почувствовав это после проекта «Звёзды на льду» в 2006-ом, построил большой каток в центре Москвы под стенами Кремля. Сейчас почти в каждом городе есть катки не просто как место проведение досуга, а как часть большой культуры» − отметил заслуженный мастер спорта России в эксклюзивном интервью программе «Нелёгкий лёгкий жанр» на телеканале «Продвижение».

«Я очень хочу в театр, но в то же время очень боюсь театральной сцены. На ледовой мне всё понятно, а в театре я боюсь оказаться беззащитным или тем человеком, который будет оторван от театральной реальности. У меня есть опыт работы с большими площадками: так я был режиссёром церемонии открытия Универсиады в Красноярске, дал ей два года и для меня это был очень большой вызов. Кроме того, мне посчастливилось поработать в команде Феликса Михайлова на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году, хотя в отличие от Универсиады там была немного другая задача. И, даже несмотря навесь этот опыт, театральной сцены боюсь как огня, хоть она и меньше» − рассказал Илья Авербух.

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