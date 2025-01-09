Мартиросов Владимир

Владимир Мартиросов родился 27 января 1975 года в Тбилиси. Его отец — художник, мать — искусствовед. В 2000 году окончил Российскую Академию Театрального Искусства (ГИТИС) — факультет сценографии под руководством С.М. Бархина, мастерская С.Ф. Морозова, где они учились вместе с Анастасией Кислициной. С 1999 года начал работать как театральный художник, с 2007 года – в киноиндустрии. В послужном списке художника не один десяток спектаклей, среди которых такие известные постановки, как: «Шинель» Н. Гоголя, реж. Н. Чусова, РАМТ (Москва); «Мамапапасынсобака» Б. Срблянович, реж. Н. Чусова, театр «Современник» (Москва); «Тартюф» Ж.-Б. Мольера, реж. Н.Чусова, МХТ им. А.П. Чехова (Москва). Лауреат премий «Триумф» (2001), «Чайка» (2006). Но по словам художника, для него театр и арт-объекты — «две совершенно параллельные, не соприкасающиеся друг с другом линии жизни».
Аксиос!
1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.