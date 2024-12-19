Brickspacer — российский художник, аниматор и дизайнер персонажей. Создатель ряда вирусных персонажей: волков на турниках, китов в небе и других. На его счету коллаборации с брендами Ader, Balenciaga, Reebok, Asics, Monster, Toyota, телеканалами 2х2 и «Пятница», «Альфа-Банком», Kaspersky, группой The Rolling Stones и многими известными российскими артистами. Его анимационная студия создаёт графику для крупных клиентов в России и зарубежом.
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