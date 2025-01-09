РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойREDPAGES.INFOСавкуев Хамид

Савкуев Хамид

editor
By editor
101

Хамид Владимирович Савкуев родился в 1964 году в Казахстане. Профессиональное образование получил на художественно-графическом факультете Педагогического института в г. Карачаевске, а в 1995 г. окончил мастерскую монументальной живописи академика РАХ, профессора А.А. Мыльникова в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

В 1999 году участвовал в восстановлении росписей храма Христа Спасителя в Москве. Работы находятся в музейных и частных собраниях России, Голландии, Франции, Германии, Испании, Китая и других стран. Творчество художника неоднократно отмечалось премиями и медалями, в том числе академическими: Дипломом за роспись «Невеста» в Институте этнографии г. Нальчик (1996 г.); Памятной медалью за участие в воссоздании Храма Христа Спасителя в Москве (1999 г.); Серебряной медалью (2005 г.); Юбилейным знаком «250 лет Российской академии художеств» (2007 г.); Дипломом и Благодарностью за участие в выставке современного искусства Кавказа «Вершины. В ладонях неба» (2012г.); Серебряной медалью «Достойному» (2012 г.), Золотой медалью «Достойному» (2014 г.); Благодарностью за участие в выставочном проекте «Корабль. Путешествие сквозь время и образ» (2015 г.) и другими.

Живет и работает в Санкт-Петербурге. Хамид Владимирович передаёт свой безграничный опыт молодому поколению. В 1996 году он стал преподавать рисунок на факультете живописи, с 2012 г. — доцент кафедры рисунка, а 2014 года — руководитель персональной учебной мастерской станковой живописи на базе факультета живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (ныне Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина).

Предыдущая статья
Радио Хит FM зазвучало в Ставрополе

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru