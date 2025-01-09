Савкуев Хамид

Хамид Владимирович Савкуев родился в 1964 году в Казахстане. Профессиональное образование получил на художественно-графическом факультете Педагогического института в г. Карачаевске, а в 1995 г. окончил мастерскую монументальной живописи академика РАХ, профессора А.А. Мыльникова в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

В 1999 году участвовал в восстановлении росписей храма Христа Спасителя в Москве. Работы находятся в музейных и частных собраниях России, Голландии, Франции, Германии, Испании, Китая и других стран. Творчество художника неоднократно отмечалось премиями и медалями, в том числе академическими: Дипломом за роспись «Невеста» в Институте этнографии г. Нальчик (1996 г.); Памятной медалью за участие в воссоздании Храма Христа Спасителя в Москве (1999 г.); Серебряной медалью (2005 г.); Юбилейным знаком «250 лет Российской академии художеств» (2007 г.); Дипломом и Благодарностью за участие в выставке современного искусства Кавказа «Вершины. В ладонях неба» (2012г.); Серебряной медалью «Достойному» (2012 г.), Золотой медалью «Достойному» (2014 г.); Благодарностью за участие в выставочном проекте «Корабль. Путешествие сквозь время и образ» (2015 г.) и другими.

Живет и работает в Санкт-Петербурге. Хамид Владимирович передаёт свой безграничный опыт молодому поколению. В 1996 году он стал преподавать рисунок на факультете живописи, с 2012 г. — доцент кафедры рисунка, а 2014 года — руководитель персональной учебной мастерской станковой живописи на базе факультета живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (ныне Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина).