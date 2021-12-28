В Московской Консерватории к Рождеству покажут сказку «Орех-Кракатук и мышиный король»

2, 3, 6 и 7 января 2022 года в Московской Консерватории пройдут детские музыкальные спектакли «Орех-кракатук» для детей от 6 лет. В Рахманиновском зале оживет сказочная повесть Э.Т.А. Гофмана о Щелкунчике и Мышином короле.

В постановке Наталии Кайдановской особое внимание уделено хореографии и выразительной танцевальной пластике. А музыкальное сопровождение из произведений Э.Т.А. Гофмана, Ф. Шуберта и Р. Шумана придаст знаменитой сказке новое непривычное звучание, делая её яркой и увлекательной как для детской аудитории, так и для всей семьи.

В этом спектакле зрители узнают предысторию Щелкунчика: сюжет сказки начинается в прекрасном Королевстве, где перед зрителями развернётся история заколдованной принцессы, спасти которую может только волшебный орех – Кракатук. Но волшебник, вернувший принцессе прежний облик, сам оказывается заколдован: прекрасного юношу злая королева Мышильда превратила в деревянную игрушку для колки орехов – уродливого Щелкунчика, объявляя ему войну… Чем закончится эта интересная история? Узнаете в новогодние праздники в самом центре Москвы!

Начало в 15:00.

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